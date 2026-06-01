Jeff Clarke, directeur des opérations de Dell, a cité le MacBook Neo par son nom lors du briefing du nouveau XPS 13. Le message est sans ambiguïté : Dell revient sur le marché des ordinateurs portables « abordables » pour aller chercher Apple directement.

Le nouveau Dell XPS 13 va-t-il réussir face au MacBook Neo ?

Le XPS 13 arrivera en juillet pour 699 dollars (il n’y a pas encore le prix en euros), avec un tarif promotionnel étudiant à 599 dollars valable jusqu’en septembre. Ce prix correspond exactement au prix de départ du MacBook Neo, sauf que les étudiants peuvent obtenir le Mac portable d’Apple 100 dollars moins cher que le XPS 13. Dell s’est donc placé à parité tarifaire avec son concurrent déclaré, tout en restant plus cher sur le segment qu’il cible en priorité.

Le nouveau XPS le plus fin et le plus léger jamais produit par Dell, avec 12,7 mm d’épaisseur et 1 kg sur la balance. Chaque configuration embarque un écran 13,4 pouces tactile anti-reflet avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels, un taux de rafraîchissement variable entre 30 et 120 Hz, 500 nits de luminosité et une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Le clavier est rétroéclairé sur l’ensemble de la gamme et Dell annonce jusqu’à 17 heures d’autonomie en streaming, suffisant selon ses représentants pour une journée complète de cours.

La configuration d’entrée de gamme repose sur une puce Intel Core 5 320 à 6 cœurs, 512 Go de stockage et 8 Go de RAM. Sur Windows 11, cette quantité de mémoire constitue le point faible le plus visible du produit, particulièrement dans une comparaison directe avec le MacBook Neo. Les configurations haut de gamme, prévues pour plus tard avec des puces Intel Panther Lake, du Thunderbolt jusqu’à 32 Go de RAM, n’arriveront pas au lancement de juillet. La connectique se limite à deux ports USB-C, sans prise jack de 3,5 mm, y compris sur les futures versions premium.

Tenir face à Apple est le nouveau défi

Dell avait supprimé sa marque XPS en 2025. Le XPS le XPS 16, relancés au CES en janvier, avaient corrigé une partie des erreurs qui avaient précipité cette mise en retrait. Le XPS 13 représente un défi d’un autre ordre : tenir face à Apple sur un segment de prix où la moindre faiblesse se voit immédiatement. En outre, le XPS plus léger que le MacBook Neo et propose un clavier rétroéclairé ainsi que des configurations plus musclées que son concurrent, mais Dell devra convaincre que ces avantages justifient le surcoût pour les étudiants, là où la comparaison est la plus directe.