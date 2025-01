Dell a annoncé une refonte de sa stratégie de marque, avec un système de dénomination simplifié qui rappelle fortement celui d’Apple. L’entreprise abandonne ses noms historiques, tels que XPS et Inspiron, pour adopter trois nouvelles catégories claires : Dell, Dell Pro et Dell Pro Max. Ce changement évoque directement l’approche d’Apple, qui utilise depuis 2019 les termes Pro et Pro Max pour désigner ses modèles haut de gamme d’iPhone.

Les PC de Dell sont Pro et Pro Max, comme les iPhone

Lors de la conférence de Dell avant le CES, ce nouveau système a suscité des interrogations parmi les journalistes. Un membre du public a d’ailleurs souligné : « Votre branding ressemble beaucoup à celui d’Apple. N’êtes-vous pas en train de simplement les suivre ? ». Jeff Clarke, directeur des opérations chez Dell, a répondu en soulignant que les clients préfèrent des noms « faciles à retenir et à prononcer », ajoutant que la dénomination actuelle était parfois « un peu confuse ».

Jeff Clarke a précisé que cette stratégie était fondée sur des recherches menées auprès de dizaines de milliers de clients. Il a également défendu l’utilisation des termes Pro et Max, précisant que « personne ne possède des mots courants comme ceux-ci ». Michael Dell, le fondateur et PDG, a ajouté que cette évolution visait à « faciliter les échanges avec nos clients ».

Kevin Terwilliger, vice-président de la division PC de Dell, a expliqué que cette simplification visait à faciliter la reconnaissance des produits, à l’instar de la stratégie d’Apple qui repose sur une marque unique pour ses appareils. La marque Alienware, dédiée aux joueurs et acquise par Dell en 2006, conservera cependant son identité propre.

Ce changement de marque s’inscrit dans une démarche plus large pour revitaliser le marché des PC vieillissant, notamment avec l’intégration de puces de traitement neuronal optimisées pour l’intelligence artificielle dans les nouveaux appareils. Cette initiative survient à un moment où les fabricants de PC cherchent à relancer les ventes, après un ralentissement post-pandémique, en lançant de nouvelles offres adaptées à l’ère de l’IA.