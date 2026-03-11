Le co-patron d’Asus, S.Y. Hsu, n’a pas mâché ses mots : l’annonce du MacBook Neo par Apple à 699 euros est un « choc pour l’ensemble de l’industrie » du PC. Mais entre les 8 Go de RAM imposés, un système d’exploitation différent et la pénurie de mémoire, Asus cherche aussi à relativiser la menace.

Le prix de 699 € du MacBook Neo secoue l’industrie

« Par le passé, la politique tarifaire d’Apple a toujours été élevée. Lancer un produit aussi accessible représente évidemment un choc pour l’ensemble du secteur », a déclaré S.Y. Hsu lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Asus. Selon lui, l’ensemble des acteurs de l’écosystème PC, avec Microsoft, Intel et AMD compris, prennent la menace au sérieux, les rumeurs sur ce MacBook low-cost circulant depuis un moment. « Dans l’ensemble de l’écosystème PC, il y a eu beaucoup de discussions sur la façon de concurrencer ce produit », a-t-il ajouté.

Le dirigeant d’Asus nuance toutefois son propos en pointant ce qu’il estime être deux faiblesses. La première est la RAM unifiée de 8 Go. Contrairement aux autres Mac, Apple ne propose pas une option pour avoir davantage de mémoire. La seconde est positionnelle : S.Y. Hsu décrit le MacBook Neo comme un appareil de « consommation de contenu », comparable à un iPad, différent d’un ordinateur portable grand public capable de traiter des tâches plus exigeantes en calcul. Une lecture que les tests publiés cette semaine confirment partiellement : les testeurs sont unanimement positifs pour l’usage multimédia/bureautique courant et certains jeux, mais s’accordent sur le fait que la machine ne cible pas les utilisateurs professionnels.

La question de la migration reste aussi un frein potentiel. Le dirigeant souligne que les utilisateurs de Windows pourraient ne pas basculer vers macOS en raison des différences d’écosystème logiciel. « L’ensemble de l’écosystème des PC Windows va proposer des produits pour concurrencer Apple », a-t-il affirmé, sans préciser de calendrier ni de forme que prendrait cette réponse.

Une pénurie de RAM qui complique la contre-attaque

L’industrie du PC fait face à un problème indépendant du MacBook Neo : la pénurie de mémoire liée à la demande en intelligence artificielle fait grimper les prix en flèche. Asus a enregistré une hausse des prix de RAM de plus de 100 % d’un trimestre à l’autre, un constat partagé par d’autres fabricants comme HP.

S.Y. Hsu a averti que lorsque les stocks actuels seront épuisés et qu’Asus devra s’approvisionner aux prix du marché, une révision des tarifs de ses produits sera inévitable, même si l’entreprise entend maintenir la compétitivité de ses ordinateurs portables et des composants pour PC. La riposte au MacBook Neo se construira donc dans un contexte où les marges sur les PC sont déjà sous pression.