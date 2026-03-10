Les tests du MacBook Neo sont arrivés et racontent une histoire en deux temps. Lors de l’annonce du Mac portable par Apple, beaucoup ont jugé que les 8 Go de RAM seraient insuffisants. Maintenant que les tests sont là, on retrouve une approbation quasi unanime, assortie d’un avertissement clair sur le public visé. Ce MacBook Neo est fait pour les utilisateurs occasionnels, les étudiants, les petites entreprises et ceux qui touchent à un Mac pour la première fois. Pas pour les professionnels.

L’A18 Pro surprend, les 8 Go tiennent la route

La YouTubeuse iJustine a ouvert son test en prenant à bras-le-corps les critiques formulées avant le lancement. « Normalement quand vous regardez mes tests, je suis heureuse, enthousiaste, très enjouée », dit-elle. « Mais aujourd’hui, je suis contrariée ». Elle vise ceux qui ont affirmé que les 8 Go de RAM rendraient la machine incapable de faire tourner plusieurs applications. Sa réponse est : « Je pense que la seule personne qui va pleurer, c’est vous ».

The Verge tranche sur la question RAM : 8 Go sont « tout à fait suffisants » pour les usages de productivité quotidienne auxquels le MacBook Neo est destiné. Aussi, la puce A18 Pro dépasse le MacBook Air M1 au niveau des benchmarks avec un cœur du processeur, la donnée la plus pertinente pour les tâches courantes. La gestion multitâche reste fluide dans ce périmètre d’usage, même si The Verge note que cliquer sur le dossier Applications dans le dock provoque parfois une légère latence avant l’affichage des icônes d’applications. Le stockage de 256 Go est décrit comme « lent » (par rapport aux autres Mac), sans que cela pénalise significativement l’expérience pour l’utilisateur cible.

CNN juge qu’il s’agit de l’appareil technologique le plus passionnant testé depuis des années. Pour sa part, CNET note que c’est un excellent Mac pour les étudiants, mais recommande de prendre le modèle avec 512 Go de stockage afin d’avoir le capteur d’empreintes Touch ID.

Bloomberg concentre ses éloges sur le ressenti physique : châssis aluminium, écran net, double haut-parleurs positionnés sur les côtés gauche et droit. « Dans vos mains, l’appareil a l’apparence, le toucher et le son d’un Mac à part entière », indique le test, ajoutant que pour des millions d’acheteurs, ce sera « un choix évident ».

Pour Macworld, le MacBook Neo est aussi bien comme premier Mac que pour un Mac complémentaire pour les utilisateurs existants.

À noter qu’Ars Technica estime que le MacBook Air M1 reconditionné peut être plus intéressant que le MacBook Neo.

Autonomie : bonne, mais sous le MacBook Air

Tom’s Guide a fait un test d’autonomie et le MacBook Neo a tenu 13 heures et 28 minutes en navigation Wi-Fi continue avec l’écran à 150 nits de luminosité, qualifiant ce résultat d’« endurance fantastique pour un ordinateur portable dans cette gamme de prix ». Le MacBook Neo fait mieux que le Surface Laptop Go 3 de Microsoft qui plafonne à 8 heures et 39 minutes dans le même test. L’écart avec le MacBook Air reste toutefois notable : ce dernier tient 15 heures et 28 minutes dans les mêmes conditions.

Prix et date de sortie

Le MacBook Neo a vu ses précommandes débuter il y a peu et commence à 699 euros. Il sera commercialisé le 11 mars. Il est possible de l’acheter chez Amazon, à la Fnac, chez Boulanger ou chez Darty.