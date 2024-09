Apple mise de plus en plus sur l’intelligence artificielle et affirme même que le Mac est « le meilleur PC pour l’IA ». Le groupe s’en est vanté sur l’App Store avec quelques arguments.

« Découvrez pourquoi le meilleur PC pour l’IA est un Mac », indique Apple. Le fabricant poursuit :

Le MacBook Air avec M3 offre des performances graphiques jusqu’à 40% plus rapides que celles des PC Copilot+. Il est donc idéal pour le montage vidéo et les jeux gourmands en ressources graphiques. Le MacBook Air est également jusqu’à 25% plus rapide pour la navigation sur le Web.

Apple is marketing the Mac as “The best AI PC” and compares it to a Copilot+ PC pic.twitter.com/s17E65DVsm — Aaron (@aaronp613) September 6, 2024

D’où sortent ces pourcentages ? Apple détaille sa méthodologie, à savoir comparer un MacBook Air M3 à un Microsoft Surface Laptop (7e édition). On peut lire :

Tests effectués par Apple en août 2024 sur des MacBook Air 15 pouces de série avec l’Apple M3, processeur à 8 cœurs, puce graphique à 10 cœurs, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Les données de performance du PC Copilot+ proviennent de tests effectués sur un ordinateur portable Microsoft Surface 7e édition (3048A-2037) de 15 pouces équipé d’un Snapdragon X Elite à 12 cœurs, d’une puce graphique Qualcomm Adreno, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Le test de performance Speedometer 3.0 a été réalisé avec Safari 17.5 sur macOS Sonoma et Chrome 128.0.6613.113 sur Windows 11 Famille, avec une connexion réseau Wi-Fi WPA2. Les tests de performance sont réalisés avec des systèmes informatiques spécifiques et reflètent les performances approximatives du MacBook Air.

Les PC Copilot+ sont la nouvelle gamme d’ordinateurs de bureau et portables améliorés par l’IA. Microsoft va réellement miser dessus à partir de maintenant. Mais Apple l’assure : son Mac est meilleur pour l’IA.