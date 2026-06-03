Apple va ouvrir plus tard cette année à Berlin en Allemagne son premier Apple Developer Center (centre de développeurs) en Europe. Avec ce site installé dans le quartier de Mitte, la société veut offrir aux développeurs du continent un accès plus direct à ses experts, à ses événements et à ses outils de développement.

Le premier Apple Developer Center en Europe

Le choix de Berlin n’a rien d’anodin. Apple installe ce centre au cœur d’un écosystème déjà dense en entreprises et en start-up, et l’ajoute à un réseau jusque-là limité à Bengaluru (Inde), Cupertino (États-Unis), Shanghai (Chine) et Singapour. L’annonce donne donc à l’Europe un point d’ancrage physique inédit dans l’organisation mondiale du soutien aux développeurs d’applications pour les appareils Apple.

Susan Prescott, vice-présidente chargée des relations mondiales avec les développeurs chez Apple, déclare :

L’Europe abrite une communauté extraordinaire de développeurs qui créent des applications permettant de tisser des liens, de stimuler la créativité et de favoriser l’innovation. Nous avons toujours été convaincus que lorsque les développeurs disposent des outils et des ressources nécessaires pour donner le meilleur d’eux-mêmes, des choses incroyables en découlent. C’est sur cette conviction que repose ce centre et nous avons hâte de découvrir ce que cette communauté continuera à créer. »

Le futur centre de développeurs d’Apple à Berlin a été pensé pour des équipes de toutes tailles et pour tous les stades de développement d’une application. Il doit accueillir des sessions en présentiel, des ateliers et des rendez-vous individuels, avec une programmation régulière destinée à améliorer les compétences techniques des participants.

Apple prévoit aussi des espaces de consultation et des laboratoires dédiés. Les développeurs pourront y obtenir un accompagnement pratique de la part d’experts Apple dans plusieurs langues. L’objectif affiché est d’aider les équipes à améliorer le design, la qualité et les performances de leurs applications sur iOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS.

Apple veut faire de ce centre une base opérationnelle où les développeurs européens pourront travailler de manière plus étroite avec ses équipes sur des sujets concrets de design, d’optimisation et de distribution.

150 millions d’utilisateurs sur l’App Store en Europe

L’ouverture du centre s’inscrit dans une stratégie plus large tournée vers l’économie des applications. Apple rappelle que son écosystème compte plus de 2,5 milliards d’appareils dans le monde et que l’App Store permet de distribuer des applications dans 175 pays et régions. En Europe, l’App Store a enregistré plus de 150 millions d’utilisateurs hebdomadaires moyens en 2025, un volume que l’entreprise présente comme un levier de croissance pour les développeurs.

Le groupe souligne aussi les outils de soutien commercial déjà en place. Les petits studios et les développeurs indépendants peuvent accéder au Small Business Program qui abaisse la commission à 15 % (au lieu de 30 %). À cela s’ajoutent les moyens techniques mis à disposition, avec plus de 250 000 API et des frameworks comme HealthKit, Metal, Core ML, MapKit et SwiftUI.

Apple rattache enfin Berlin à un effort de formation plus large. Le fabricant d’iPhone cite le Swift Student Challenge, son réseau de 19 académies de développeurs et ses Foundation Programs en Italie et en France.