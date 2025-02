Apple a commencé à retirer plusieurs applications au niveau de l’App Store en Europe. Cela concerne les développeurs qui n’ont pas le statut de commerçant (trader), ce qui implique de partager publiquement son numéro de téléphone et son adresse.

« À partir d’aujourd’hui, les applications qui n’ont pas le statut de commerçant ont été retirées de l’App Store dans l’Union européenne (UE) jusqu’à ce que le statut de commerçant soit fourni et vérifié par Apple », indique le fabricant.

Les développeurs ont été prévenus pour la première fois au mois d’août. Il y a eu une relance en octobre précisant que le retrait débuterait le 17 février 2025. Apple fait donc le nécessaire désormais.

C’est en lien avec l’Europe et le DSA

Ce changement est en lien avec la Loi sur les services numériques ou Digital Services Act (DSA). Le DSA impose à Apple de vérifier et d’afficher les informations relatives aux contrats des commerçants pour tous ceux avec le statut « trader » qui distribuent des applications sur l’App Store en Europe. Les développeurs qui gagnent de l’argent sur l’App Store par le biais d’une application payante au départ ou d’achats intégrés sont considérés comme des commerçants, quelle que soit leur taille.

Les coordonnées de chaque développeur considéré comme commerçant doivent être accessibles au public, et de nombreux développeurs ne sont pas contents de cette exigence. Les développeurs indépendants et les petites entreprises n’ont peut-être pas d’adresse professionnelle ni de numéro de téléphone à fournir et sont, à juste titre, réticents à communiquer leurs coordonnées personnelles.

Les informations demandées sont affichées sur l’App Store en France et dans les autres pays de l’Union européenne. Elles sont cependant absentes dans les autres régions du monde, étant donné que le DSA est propre à l’Europe.