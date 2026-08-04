Apple Card et Booking.com renforcent les récompenses Genius pour les voyageurs

Apple renforce les avantages de son Apple Card grâce à un partenariat avec Booking.com. Les titulaires américains peuvent désormais accéder au niveau Genius 2 après une seule réservation éligible d’hébergement ou de voiture de location réglée avec la carte, sans devoir patienter plusieurs mois.

Un accès accéléré au niveau Genius 2

En temps normal, Booking.com exige cinq réservations réalisées sur une période de deux ans pour débloquer ce statut. L’offre Apple Card raccourcit donc nettement le parcours de fidélité, même si ses bénéfices restent limités aux établissements, chambres et véhicules participant au programme.

Le niveau Genius 2 peut offrir entre 10 et 15 % de réduction sur certaines réservations, ainsi qu’un petit-déjeuner ou un surclassement gratuit dans une sélection d’hébergements. Cet accord ajoute un nouvel argument à l’Apple Card, toujours réservée aux États-Unis.

Daily Cash et crédits Booking.com peuvent se cumuler

Les réservations éligibles payées avec Apple Card et Apple Pay permettent aussi de récupérer 3 % en Daily Cash. Apple multiplie déjà les usages de ce cashback, notamment avec le programme Apple Upgrade ou lors de promotions destinées aux nouveaux titulaires.

En passant par le lien dédié de Booking.com, les clients peuvent obtenir 2 % supplémentaires sous forme de crédits voyage. Ceux-ci sont versés après le séjour ou la restitution du véhicule et servent uniquement à financer une future réservation sur la plateforme. Le paiement doit être effectué à l’avance, tandis que les vols, croisières, attractions et différentes offres partenaires restent exclus.

Une offre attractive, mais très encadrée

Le partenariat évite aux voyageurs de patienter pour atteindre Genius 2 et permet de cumuler plusieurs récompenses. Sa portée demeure néanmoins limitée : les remises, petits-déjeuners et surclassements ne concernent qu’une partie du catalogue. Pour de nombreux utilisateurs, l’intérêt principal viendra donc davantage des 3 % de Daily Cash et des crédits Booking.com que du statut lui-même.

Tout cela est bien joli bien entendu, mais il faut rappeler malheureusement que l’Apple Card n’est toujours pas disponible en France, ce qui semble de plus en plus dommage au fur et à mesure qu’Apple enrichit les services qui y sont rattachés.