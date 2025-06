Décidément, Apple fait tout pour que nous regrettions de ne pas avoir l’Apple Card en France. Jusqu’au 7 juillet prochain, Apple propose une offre promotionnelle pour toute nouvelle souscription à l’Apple Card : les nouveaux titulaires recevront 100 dollars de bonus Daily Cash (bonus de cash journaliser) s’ils dépensent au moins 500 dollars dans les 60 jours suivant l’ouverture du compte. Pour être éligible à ce bonus, il faut juste effectuer la demande via une page d’offre spécifique. Ce bonus vient s’ajouter aux récompenses habituelles de la carte : 3 % de cashback pour les achats effectués via Apple Pay chez Apple, Nike, Uber, Walgreens et d’autres partenaires aux États-Unis, 2 % sur les autres achats Apple Pay, et 1 % pour les paiements effectués avec la carte physique. Oui, ça fait envie, et non, Apple ne semble toujorus pas décidé à proposer l’Apple Card en Europe.

Lancée en 2019 et disponible uniquement aux États-Unis, l’Apple Card est gérée via l’application Wallet sur iPhone. Elle se distingue par l’absence de frais, des résumés de dépenses affichés par couleur et des remises en argent versées quotidiennement. Les titulaires peuvent également ouvrir un compte épargne à haut rendement (actuellement à 3,65 %). A noter cependant que ce type d’offre de bienvenue est courant dans le secteur des cartes de crédit, et qu’Apple en propose régulièrement pour attirer de nouveaux clients.