Apple caresse les plus gros clients américains de l’Apple Card dans le sens du poil… ou plutôt du porte-monnaie. Jusqu’au 20 septembre 2023, les titulaires d’Apple Card éligibles se verront proposer un cashback quotidien de 5% ( pour rappel, le cashback est une récupération de cash sur un pourcentage des achats effectués) ! Ce cashback sera disponible via Apple Cash ou Apple Savings (compte épargne).

Chez Apple, l’argent appelle l’argent, y compris pour les plus gros clients

Cette offre à durée limitée permet de récupérer en cashback jusqu’à 20 000 dollars sur des dépenses de voyage et jusqu’à 6000 dollars sur des dépenses en repas. Cela signifie encore que pour toucher un tel plafond, il faudra avoir dépensé près de 400 000 dollars (sur la période) en dépenses de voyage et 120 000 dollars en repas ! Autant dire qu’il ne fait guère de doutes que seuls les clients les plus fortunés d’Apple sont concernés par ce Cashback ultime de 5%.

A noter que l’offre n’est pas seulement liée aux achats effectués via Apple Pay. Les achats effectués avec des Cartes Titanium (on vous laisse imaginer ce qu’il faut avoir en banque pour en disposer…) bénéficieront aussi du cashback. Mieux encore, aucune inscription n’est nécessaire : Apple contactera directement les clients éligibles entre le 21 août et le 20 septembre. Quelle charmante attention !