À l’approche du sixième anniversaire de son lancement aux États-Unis — officialisé à l’été 2019 — Apple célèbre le parcours de sa carte de crédit digitale Apple Card, intégrée directement dans l’application Wallet (Cartes). Grâce à sa gestion fluide et sans frais, des résumés de dépenses (organisés par un code couleur), un compte d’épargne à haut rendement et un programme Daily Cash qui reverse des remises en argent quotidiennement, l’Apple Card s’est progressivement installée sur le marché américain des cartes de crédit digitale, étendant son offre au-delà du simple crédit. Malheureusement, l’Apple Card est uniquement disponible aux États-Unis et rien n’indique que cette solution s’exporte un jour en dehors des frontières américaines.

Cet anniversaire coïncide en outre avec une évolution potentiellement majeure d’Apple Card : si l’on en croit les informations de The Wall Street Journal, Apple serait en discussions avancées avec JPMorgan Chase pour prendre la place de Goldman Sachs comme partenaire financier de l’Apple Card. Cette éventuelle transition pourrait s’accompagner de modifications notables — tant sur les fonctionnalités que sur les taux d’intérêt ou le service client — bien qu’aucune décision officielle n’ait encore été annoncée. À noter que JPMorgan ne propose à ce jour pas de compte d’épargne à haut rendement similaire à celui de l’Apple Card.