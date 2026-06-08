A l’occasion de la keynote de la WWDC 2026, Apple a présenté visionOS 27, le nouveau système d’exploitation pour le casque Vision Pro. On retrouve plusieurs changements.

Les nouveautés de visionOS 27

Voici les nouveautés que propose visionOS 27 pour l’Apple Vision Pro :

Transformez les panoramas que vous capturez en scènes spatiales

Utilisez les panoramas comme environnement immersif

Fonctionnalités améliorées de survol dans Apple Plans

Nouvelle génération d’Apple Intelligence

Un tout nouveau Siri AI, plus réactif à vos besoins et plus intelligent

Nouvelles fenêtres courbées

Intelligence visuelle pour poser à Siri des questions sur tout ce que vous voyez

Développez les notifications avec vos yeux

Centre de contrôle repensé

Il est bon de noter qu’Apple a déjà annoncé que le nouveau Siri AI n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne à cause du DMA. De plus, le nouvel assistant est uniquement disponible en anglais au départ. Le support dans d’autres langues se fera plus tard selon les dires d’Apple.

Apple a proposé aujourd’hui la bêta de visionOS 27 pour les développeurs. Les autres systèmes d’exploitation, comme iOS 27, auront le droit à une bêta publique en juillet, mais cela ne devrait pas être le cas pour visionOS. La version finale sera disponible en septembre pour tout le monde.