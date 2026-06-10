La WWDC 2026 n’a pas seulement été marquée par les grandes annonces autour d’iOS 27, de macOS 27 Golden Gate, de watchOS 27, de visionOS 27 ou encore des progrès d’Apple Intelligence. Comme chaque année, Apple a également glissé une multitude d’améliorations plus discrètes dans ses systèmes et ses applications. Ces changements n’ont pas tous eu droit à une démonstration sur scène, mais ils dessinent une évolution importante de l’écosystème Apple : plus de rapidité, davantage de cohérence, une meilleure synchronisation entre les appareils et plusieurs fonctions longtemps attendues par les utilisateurs.

Ces nouveautés secondaires, recensée par Rishi Ó, sont souvent celles que l’on découvre au fil des semaines, une fois les premières bêtas installées ou lorsque les versions finales arrivent à l’automne. Elles ne transforment pas toujours l’expérience de façon spectaculaire, mais elles corrigent des irritants du quotidien et rendent les appareils Apple plus agréables à utiliser. Photos, Messages, Safari, Maison, Raccourcis, Plans, Santé, CarPlay, Notes ou encore macOS profitent ainsi d’ajustements parfois modestes, mais loin d’être anecdotiques.

Photos gagne en organisation, en partage et en recherche

L’application Photos continue de se renforcer avec une attention particulière portée aux albums partagés iCloud. Apple améliore la gestion des invitations, introduit de nouveaux niveaux d’autorisation pour les participants et facilite l’accès aux albums partagés depuis Android et Windows. Cette ouverture est importante, car les usages familiaux ou professionnels ne se limitent pas toujours à l’écosystème Apple.

Les albums partagés peuvent désormais profiter d’une meilleure prise en charge des photos et vidéos en pleine résolution. Le filtrage des contenus devient plus précis, tandis que les utilisateurs peuvent ajouter des mots-clés à leurs images et vidéos afin d’améliorer l’organisation de leur photothèque. La recherche bénéficie également de métadonnées supplémentaires et de résultats plus pertinents pour les personnes comme pour les animaux.

Apple remet aussi au goût du jour un élément très demandé : le système de notation par étoiles. À cela s’ajoutent de nouvelles collections, dont une dédiée aux documents d’identité et une autre centrée sur les contenus pris par l’utilisateur lui-même. Les diaporamas deviennent plus personnalisables et peuvent être enregistrés sous forme de vidéo. L’extraction d’une image depuis une vidéo pour la sauvegarder en tant que photo fait aussi partie des ajouts pratiques.

Messages, Mail et Safari misent sur la fluidité

Dans Messages, Apple cherche surtout à réduire les frictions. Le chargement des conversations est annoncé comme plus rapide, la synchronisation entre appareils plus fiable et la recherche plus efficace, y compris lorsqu’il s’agit de retrouver des médias qui ne sont plus stockés localement. Les contenus déchargés peuvent afficher des miniatures, ce qui évite de parcourir une conversation à l’aveugle.

L’application de messagerie accueille aussi le dessin à main levée, des suggestions de partage plus contextuelles, une recherche par numéro de téléphone ou surnom et un meilleur accès aux prises de vue récentes. Autre amélioration utile : les messages qui échouent à l’envoi peuvent être automatiquement retentés, ce qui devrait limiter les pertes de messages lors d’une mauvaise connexion.

Mail bénéficie de changements plus ciblés. Apple évoque une recherche plus fiable, de meilleurs résultats mis en avant, une pastille de messages non lus plus précise et une gestion plus propre du formatage des listes. Ce ne sont pas des nouveautés spectaculaires, mais elles répondent à des problèmes concrets pour les utilisateurs qui gèrent beaucoup d’e-mails au quotidien.

Safari accélère sous le capot

Safari fait partie des applications qui profitent d’un grand nombre d’optimisations invisibles. Apple annonce une meilleure efficacité énergétique, une exécution JavaScript plus rapide, un défilement plus fluide, un chargement accéléré des contenus et une page de démarrage plus réactive. Les web apps devraient également profiter de performances accrues, un point important alors qu’Apple pousse de plus en plus les expériences web avancées sur iPhone, iPad et Mac.

Sur visionOS, Safari gagne également des vues à onglets multiples, une évolution logique pour un environnement spatial où la navigation peut s’étaler sur plusieurs fenêtres virtuelles.

Apple Music, Podcasts, Plans et Santé profitent d’améliorations ciblées

Apple Music reçoit des ajustements destinés à rendre l’écoute plus fiable et plus rapide. Le démarrage de la lecture est accéléré, l’écran de lecture en cours se charge plus vite et les pages d’albums et d’artistes profitent d’un rafraîchissement visuel. AutoMix, la fonction de transitions musicales, gagne également de nouveaux effets.

Du côté de Podcasts, Apple revoit l’expérience sur tvOS et améliore la recherche à l’intérieur des émissions. Les podcasts vidéo bénéficient eux aussi d’une interface remaniée, ce qui confirme la volonté d’Apple de mieux exploiter ce format sur Apple TV et autres appareils compatibles.

Plans devient plus précis pour l’historique des lieux visités et étend cette fonction à davantage de pays. Les guides touristiques couvrent de nouvelles régions, le mode Flyover est amélioré et les itinéraires d’entraînement gagnent en précision. Apple ajoute également la recherche d’itinéraires en langage naturel et un widget permettant de retrouver plus facilement sa voiture garée.

Santé et Forme se concentrent sur la rapidité et la précision. Les données de Santé doivent s’actualiser plus vite, le nombre de pas est mieux synchronisé entre les apps, et l’Apple Watch améliore le calcul des pas ainsi que les distances parcourues sur tapis de course. Apple introduit aussi un suivi des symptômes liés à la périménopause, des contenus éducatifs et des séances Fitness+ adaptées à la périménopause et à la ménopause. Le suivi du sommeil gère mieux les changements de fuseau horaire.

watchOS 27 affine l’Apple Watch au quotidien

watchOS 27 ne se limite pas aux grandes fonctions présentées pendant la conférence. Apple annonce une meilleure efficacité énergétique, une connectivité Wi-Fi plus robuste et des lancements d’apps plus rapides. Le volume de l’alarme devient indépendant du volume système, une petite évolution qui peut éviter de mauvaises surprises au réveil.

La Pile intelligente continue de s’enrichir avec les activités en direct, les cartes de transport, les pièces d’identité et de nouvelles suggestions contextuelles. Wallet permet de consulter plus facilement le solde de certaines cartes. La détection de l’eau est améliorée, tout comme le geste double tap. L’app Localiser est consolidée et Météo reçoit des vues actualisées.

Maison, HomeKit et CarPlay deviennent plus pratiques

L’application Maison profite d’une connectivité Thread renforcée et d’une mise à jour plus rapide des accessoires domotiques. Le jumelage HomeKit doit également être plus rapide. L’une des nouveautés les plus attendues concerne la vidéo : Apple ajoute la prise en charge des enregistrements de caméras en 4K, ainsi que la possibilité de visionner plusieurs flux simultanément. Le stockage vidéo HomeKit est aussi annoncé comme plus fiable.

CarPlay progresse de son côté sur la navigation et l’audio. Le système gagne un mini-lecteur, une meilleure précision GPS, des caps de navigation plus fiables et une connexion sans fil plus robuste. Le défilement dans une piste audio depuis l’écran de lecture en cours devient aussi possible, ce qui rend l’expérience plus proche de celle proposée directement sur iPhone.

Raccourcis, Notes, Freeform et Journal gagnent en productivité

Raccourcis reçoit plusieurs nouveautés qui devraient intéresser les utilisateurs avancés. La condition sinon si fait son apparition, l’action permettant d’obtenir ce qui est affiché à l’écran est étendue, et il devient possible de stocker des données directement dans les raccourcis. Apple ajoute également des automatisations déclenchées par des captures d’écran ou des notifications. L’éditeur de raccourcis a été repensé, tandis que l’indexation des actions et automatisations devient plus rapide.

Notes accueille les liens vers des sections spécifiques, le copier-coller au format Markdown et les lignes de séparation. Freeform gagne des dossiers collaboratifs, des performances plus fluides, une toile mieux adaptée au mode sombre et des outils de dessin sur macOS. Journal progresse avec un suivi plus clair des séries d’écriture, l’affichage du statut de synchronisation iCloud, une limite de pièces jointes plus élevée et l’horodatage des entrées.

Claviers, langues et accessibilité : Apple élargit la prise en charge

Apple étend la prise en charge linguistique de ses claviers avec de nouvelles langues et dispositions, parmi lesquelles le luxembourgeois, le slovène, l’estonien, l’afrikaans, le basque, le galicien, le guarani, le xhosa, le zoulou, mais aussi plusieurs langues autochtones comme le comanche, le cri, le kiowa ou le tsuu’tina. La saisie multilingue progresse également avec une meilleure ponctuation automatique, des suggestions de langue plus intelligentes et une reconnaissance d’écriture manuscrite améliorée.

L’accessibilité bénéficie de son côté d’un ensemble de raffinements : édition de PDF plus simple avec VoiceOver, temps de réponse réduit pour Contrôle vocal, configuration plus accessible de l’Accès d’aide, nouvelle option d’affichage des bordures et amélioration du jumelage des appareils auditifs MFi. Ces ajustements illustrent la stratégie d’Apple, qui consiste à intégrer les fonctions d’accessibilité au cœur de ses systèmes plutôt que de les traiter comme des options secondaires.

macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS et visionOS peaufinent l’expérience

Sur macOS 27 Golden Gate, Apple introduit des améliorations visibles et d’autres beaucoup plus techniques. Les utilisateurs peuvent notamment retrouver le statut de leur connexion Ethernet dans la barre de menus, profiter d’icônes rafraîchies, d’animations Mission Control plus fluides, d’une création de compte utilisateur plus rapide et d’une meilleure prise en charge du HDR dans l’interface système. Les transitions entre Wi-Fi et réseau cellulaire sont également annoncées comme plus transparentes.

iPadOS 27 améliore la gestion des fenêtres, accélère les fermetures et basculements d’apps, ajoute une barre de menus persistante en option et améliore la navigation dans Fichiers. Les widgets extra-larges arrivent dans la vue Aujourd’hui et les apps iPhone peuvent être redimensionnées plus facilement sur iPad.

tvOS gagne un AirPlay plus rapide vers l’Apple TV, des téléchargements intelligents, un centre de contrôle plus réactif et de plus grandes tailles de texte. visionOS poursuit sa maturation avec des widgets extra-petits, des fenêtres incurvées, un centre de contrôle revu, la recopie d’écran Mac en 5K, la prise en charge de panoramas personnels pour les environnements et des interactions plus naturelles avec les notifications.

Des optimisations système qui peuvent changer la perception des mises à jour

Au-delà des applications, Apple annonce une série d’améliorations globales : résultats Spotlight plus pertinents, lancement des applications plus rapide, planificateur CPU optimisé, transferts AirDrop accélérés, meilleure découverte des destinataires AirDrop, navigation plus rapide dans les fichiers réseau, lecture NFC plus rapide et mises à jour des widgets en temps réel. La gestion du Bluetooth progresse également, tout comme la prise en charge des manettes de jeu.

Ces détails ne feront probablement pas tous la une des présentations marketing, mais ils participent à l’impression de stabilité et de maturité que les utilisateurs attendent d’une mise à jour annuelle. Avec iOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, iPadOS 27, tvOS 27 et visionOS 27, Apple semble vouloir combiner nouveautés visibles, optimisations de performance et corrections de longue date. Une stratégie moins spectaculaire qu’une refonte complète, mais potentiellement plus importante pour l’expérience quotidienne.