Apple prépare une évolution notable de son écosystème domotique avec iOS 27 et macOS 27. L’application Maison, qui centralise les accessoires compatibles HomeKit, va notamment accueillir la prise en charge des caméras en 4K ainsi qu’une gestion plus intelligente des alertes grâce à Apple Intelligence.

Ces nouveautés ne bouleversent pas l’interface de fond en comble, mais elles ciblent deux usages très concrets : améliorer la qualité de surveillance vidéo à domicile et réduire la surcharge de notifications, un problème récurrent lorsque plusieurs capteurs, caméras ou sonnettes connectées déclenchent des alertes en même temps.

Les caméras HomeKit passent à la 4K dans l’application Maison

La principale nouveauté concerne la vidéo. Jusqu’à présent, l’expérience caméra dans Maison restait limitée par rapport à ce que certains équipements récents peuvent proposer nativement dans leurs propres applications. Avec iOS 27 et macOS 27, Apple ouvre la voie à l’affichage des flux en 4K pour les caméras compatibles.

Cette évolution est importante pour les utilisateurs qui s’appuient sur HomeKit pour surveiller une entrée, un jardin, un garage ou une pièce de la maison. Une définition plus élevée permet de conserver davantage de détails dans l’image, notamment lorsqu’il faut zoomer sur une zone précise, identifier un objet, lire une plaque ou vérifier un mouvement suspect.

Une meilleure exploitation des capteurs récents

De nombreuses caméras de surveillance disposent déjà de capteurs 4K, mais l’intégration dans les plateformes domotiques ne tire pas toujours pleinement parti de cette résolution. En ajoutant cette prise en charge dans Maison, Apple rend son application plus cohérente avec l’évolution du marché de la sécurité connectée.

La nouveauté devrait surtout intéresser les foyers déjà équipés de caméras haut de gamme. Elle pourrait également pousser les fabricants d’accessoires HomeKit à mettre davantage en avant les modèles capables de diffuser une image plus détaillée dans l’environnement Apple.

Apple Intelligence veut simplifier les notifications de la maison connectée

L’autre annonce concerne la gestion des alertes. Apple Intelligence pourra intervenir dans l’application Maison afin d’organiser les notifications de manière plus lisible. L’objectif est d’éviter l’accumulation d’alertes séparées lorsque plusieurs événements se produisent dans un court laps de temps.

Dans un scénario classique, une caméra peut détecter un mouvement, une sonnette peut signaler une présence, puis un autre capteur peut déclencher une alerte quelques secondes plus tard. Plutôt que d’empiler ces notifications sur l’écran verrouillé, Apple Intelligence pourra les regrouper, les mettre à jour et les contextualiser en temps réel.

Des alertes plus utiles et moins envahissantes

Cette approche s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple autour de l’intelligence artificielle intégrée au système. Dans Maison, l’enjeu n’est pas seulement d’ajouter une couche d’IA visible, mais de rendre les informations plus directement exploitables.

Pour l’utilisateur, cela peut se traduire par une notification unique qui évolue au fil des événements au lieu d’une série de messages répétitifs. Cette présentation devrait rendre les alertes domestiques plus claires, notamment dans les foyers équipés de plusieurs caméras, détecteurs de mouvement, serrures connectées ou sonnettes vidéo.

Un avantage pour les abonnés iCloud+

Comme plusieurs fonctions avancées liées à Maison et à la vidéo sécurisée HomeKit, certaines nouveautés reposant sur Apple Intelligence devraient nécessiter un abonnement iCloud+. Apple continue ainsi d’associer ses services cloud aux fonctions les plus poussées de son écosystème domotique.

Cette dépendance à iCloud+ n’est pas surprenante. Les caméras connectées, l’enregistrement sécurisé, l’analyse des événements et la synchronisation entre appareils demandent une infrastructure fiable, tout en restant alignées avec le positionnement d’Apple autour de la confidentialité.