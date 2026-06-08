Apple a profité de sa WWDC 2026 pour lever le voile sur iOS 27, la prochaine grande mise à jour de l’iPhone. Cette version ne se limite pas à quelques ajustements visuels : elle marque une étape importante pour Apple Intelligence, introduit un Siri profondément repensé, améliore la réactivité du système et renforce les outils de protection destinés aux enfants.

Après une année marquée par l’arrivée de l’interface Liquid Glass avec iOS 26, Apple choisit cette fois de consolider son écosystème logiciel. iOS 27 cherche à répondre à plusieurs attentes très concrètes : une interface plus lisible, un iPhone plus rapide au quotidien, une recherche interne plus fiable, une meilleure gestion réseau et surtout une intelligence artificielle mieux intégrée au système. La mise à jour sera compatible avec les mêmes modèles qu’iOS 26, à partir de l’iPhone 11, ce qui permet à Apple de ne pas laisser de côté les appareils encore largement utilisés.

Liquid Glass gagne en lisibilité et devient personnalisable

L’interface Liquid Glass reste l’un des éléments visuels les plus reconnaissables des dernières versions d’iOS. Avec ses effets de transparence, de profondeur et de diffusion de l’arrière-plan, elle avait donné un nouveau souffle graphique à l’iPhone. Mais elle avait aussi suscité des critiques, notamment sur la lisibilité de certains menus et éléments de navigation.

Avec iOS 27, Apple revoit sa copie sans abandonner son concept. Le système introduit désormais un réglage permettant d’ajuster l’intensité de l’effet Liquid Glass. L’utilisateur peut ainsi choisir une interface très transparente ou, au contraire, davantage teintée pour améliorer le contraste. Ce paramètre s’applique à l’ensemble du système, mais aussi aux applications tierces qui exploitent déjà les composants visuels fournis par Apple.

Des icônes retravaillées pour l’écran d’accueil

Apple a également revu le rendu des icônes afin de les intégrer plus naturellement à cette nouvelle esthétique. Les icônes gagnent en relief, avec un effet de matière plus marqué et une meilleure cohérence visuelle dans le Dock comme sur l’écran d’accueil. L’objectif n’est pas de bouleverser les habitudes, mais de rendre l’ensemble plus net, plus homogène et plus confortable à l’usage.

Des performances en hausse, y compris sur les anciens iPhone

iOS 27 met fortement l’accent sur la fluidité. Apple annonce avoir optimisé plusieurs couches du système : la mémoire, la gestion du processeur, les animations, l’affichage, le réseau et les accès aux données. Concrètement, les applications doivent s’ouvrir plus vite grâce à un préchargement plus intelligent, tandis que certaines opérations courantes, comme l’arrivée de nouvelles photos dans la photothèque ou les transferts AirDrop, sont annoncées comme nettement plus rapides.

La marque indique aussi avoir étendu son ordonnanceur de tâches optimisé à des iPhone plus anciens. Cette évolution doit permettre aux modèles à partir de l’iPhone 11 de mieux répartir les ressources entre les applications, les services en arrière-plan et les animations du système. Pour les utilisateurs qui ne changent pas d’iPhone chaque année, c’est probablement l’un des points les plus importants de cette mise à jour.

Une gestion réseau plus intelligente entre Wi-Fi, 4G et 5G

iOS 27 veut aussi rendre les connexions plus transparentes. L’iPhone devient plus capable de déterminer quand il doit rester connecté à un réseau Wi-Fi et quand il doit basculer vers la 4G ou la 5G. Ce changement peut sembler discret, mais il vise des situations très fréquentes : un réseau public trop faible, une connexion d’aéroport qui reste accrochée sans Internet réel, ou encore un Wi-Fi de café capté de loin mais inutilisable.

Messages profite également de ces ajustements. Lorsqu’une photo lourde ou une vidéo est envoyée dans une conversation avec une connexion faible, iOS 27 doit mieux gérer l’envoi sans bloquer l’expérience. Un indicateur permet de comprendre ce qui est effectivement parti et ce qui reste en attente, afin d’éviter les doutes lors d’un partage de fichier volumineux.

Spotlight, Photos et Mail : une recherche plus rapide et plus pertinente

Apple a retravaillé le moteur d’indexation qui alimente la recherche dans iOS. Spotlight, Photos et Mail doivent désormais s’appuyer sur une base plus stable et plus rapidement mise à jour. L’enjeu est simple : retrouver plus facilement un message, une image, une note ou un document, même lorsque l’information recherchée date de plusieurs mois.

Même fonction que macOS 27

Dans Mail, le classement des résultats devient plus pertinent. Apple veut éviter que les utilisateurs aient à multiplier les mots-clés ou à faire défiler de longues listes pour retrouver un ancien échange. Dans Photos, l’indexation plus rapide du contenu nouvellement ajouté doit améliorer les recherches peu après la capture ou l’importation d’une image.

Photos, Santé, AirPods et Plans : les apps Apple évoluent aussi

Plusieurs applications intégrées profitent de nouveautés importantes. Dans Photos, les albums partagés iCloud passent en pleine résolution. Apple ouvre également davantage cette fonction aux proches qui utilisent Android ou Windows, avec la possibilité de contribuer à un album sans être totalement enfermés dans l’écosystème Apple.

Grosse mise à jour graphique dans Plans

L’application Santé poursuit son évolution avec un meilleur suivi de la périménopause et de la ménopause dans les outils liés au cycle. Les AirPods gagnent de leur côté un égaliseur personnalisé, pensé pour affiner l’écoute en fonction des préférences de l’utilisateur. Plans bénéficie aussi d’améliorations visuelles avec un Flyover plus détaillé, nourri par l’imagerie aérienne et l’intelligence artificielle pour offrir un rendu urbain plus réaliste.

Contrôle parental : Apple renforce la sécurité des enfants

La protection des plus jeunes devient l’un des grands piliers d’iOS 27. Apple simplifie l’activation d’un compte enfant et applique automatiquement des protections adaptées à l’âge : restrictions sur les contenus adultes, limites App Store, filtrage des contenus et contrôles parentaux plus visibles.

Un compte standard peut désormais être converti en compte enfant, ce qui évite aux parents de devoir repartir de zéro. Un assistant de configuration permet ensuite de choisir les applications autorisées, avec la possibilité d’élargir progressivement l’accès lorsque l’enfant grandit.

Demander l’achat s’étend à la navigation web

Le principe déjà connu de l’autorisation parentale évolue. En plus de demander l’autorisation pour télécharger une application ou effectuer un achat, l’enfant peut désormais devoir demander l’accès à certains sites web. Cette fonction, pensée pour l’iPhone, l’iPad et le Mac, permet aux parents de valider ou non la navigation vers de nouvelles pages.

Apple renforce aussi la gestion des contacts. Les parents peuvent demander une validation avant que l’enfant n’échange avec une nouvelle personne. La fonction Sécurité des communications, déjà utilisée pour détecter et masquer certaines images sensibles, s’étend à davantage de contenus problématiques, notamment violents ou choquants. Temps d’écran gagne enfin des recommandations de durée quotidienne pour les jeux, les réseaux sociaux et le divertissement, avec des réglages adaptables selon l’âge.

Apple Intelligence change d’échelle avec iOS 27

La partie la plus stratégique d’iOS 27 concerne Apple Intelligence. Apple présente une nouvelle génération de modèles capables de mieux comprendre le contexte personnel, les applications utilisées et ce qui se passe à l’écran. L’IA d’Apple reste construite autour d’un principe central : traiter un maximum de données directement sur l’appareil et recourir au cloud privé uniquement lorsque la demande dépasse les capacités locales.

La nouveauté majeure vient du rapprochement avec Google autour de technologies liées à Gemini. Apple s’appuie sur cette collaboration pour renforcer ses modèles tout en conservant son architecture Private Cloud Compute, conçue pour limiter l’exposition des données personnelles. Les tâches les plus simples peuvent être traitées sur l’iPhone, tandis que les requêtes plus complexes peuvent passer par une infrastructure distante sécurisée.

Ces modèles sont multimodaux. Ils peuvent comprendre du texte, de la voix, des images et le contexte d’une action en cours. Cela ouvre la porte à des usages plus naturels : retrouver une photo à partir d’une description, générer un texte adapté à une situation, analyser un élément visible à l’écran ou exécuter une action dans une application sans que l’utilisateur ait à tout préciser.

Siri AI : l’assistant vocal d’Apple tente enfin de rattraper son retard

Siri est l’autre grande vedette d’iOS 27. Apple le reconstruit autour d’Apple Intelligence et le présente désormais comme un assistant beaucoup plus conversationnel. Il peut comprendre une demande en plusieurs étapes, conserver le contexte d’un échange, rebondir sur une question précédente et agir dans différentes applications.

L’utilisateur peut toujours l’appeler vocalement, mais iOS 27 multiplie les points d’entrée. Siri peut être lancé depuis la Dynamic Island, via le bouton latéral, par saisie texte ou à la voix. Une application Siri dédiée permet aussi de retrouver l’historique des conversations, ce qui rapproche l’assistant d’une expérience de chatbot moderne, sans le limiter à de simples commandes vocales.

Écriture, dictée et intelligence visuelle au programme

Siri AI intègre aussi de nouveaux outils d’écriture disponibles dans les zones de texte du système. Il peut aider à rédiger, reformuler ou corriger un message, un e-mail ou une note. La dictée progresse également, avec une meilleure prise en charge de la ponctuation et de l’orthographe. Sur les iPhone les plus récents, Apple promet une voix plus naturelle, avec des réglages permettant d’ajuster le débit et l’expressivité.

L’intelligence visuelle prend également plus d’importance. Siri peut analyser ce qui apparaît à l’écran ou ce que montre l’appareil photo, puis proposer une réponse ou une action adaptée. Ce type d’intégration pourrait devenir l’un des principaux avantages d’Apple face aux assistants concurrents, à condition que la fiabilité soit au rendez-vous dans les usages du quotidien.

Une mise à jour charnière pour l’iPhone

Avec iOS 27, Apple ne cherche pas seulement à ajouter une longue liste de fonctions. La mise à jour traduit une volonté plus large : rendre l’iPhone plus rapide, plus lisible, plus sûr pour les familles et surtout beaucoup plus intelligent. Le succès dépendra toutefois de l’exécution. Après plusieurs années de promesses autour de l’intelligence artificielle, Apple joue une carte importante avec Siri AI et Apple Intelligence. Si les nouveautés tiennent leurs promesses au quotidien, iOS 27 pourrait devenir l’une des versions les plus structurantes de ces dernières années pour l’écosystème iPhone.