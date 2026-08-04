AppleCare One est maintenant disponible en France

Comme prévu, ce 4 août 2026 marque la disponibilité d’AppleCare One en France, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie. Cela permet d’avoir une assurance pour plusieurs appareils (iPhone, iPad, Mac, etc) avec un seul abonnement, au lieu d’une formule pour chaque produit.

Lancement d’AppleCare One en France

Avec AppleCare One, vous protégez plusieurs produits avec un même contrat. Vous profitez d’une couverture pour trois de vos appareils Apple pour un tarif mensuel unique. De plus, vous bénéficiez de réparations rapides et faciles en cas d’accident, notamment en cas de chute et de contact avec un liquide. On retrouve jusqu’à trois déclarations de perte ou de vol par an pour l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch.

AppleCare One inclut tous les avantages d’AppleCare+, notamment des réparations rapides et illimitées en cas de dommages accidentels, le service de remplacement de la batterie et un accès prioritaire aux experts Apple. Toutes les réparations sont effectuées à l’aide de pièces Apple d’origine dans les Apple Store et via le réseau de centres de services agréés Apple.

Aussi, Apple vous propose d’ajouter des appareils âgés de quatre ans au maximum, à condition qu’ils soient en bon état. Cette mesure élargit les possibilités de protection, dépassant la fenêtre habituelle de 60 jours pour souscrire à AppleCare+.

En outre, la gestion de l’abonnement se veut plus intuitive. Lorsque vous échangez un appareil couvert directement auprès d’Apple, l’ancien produit disparaît automatiquement de l’offre AppleCare One et se trouve remplacé par le nouveau. Cette formule permet de maintenir votre couverture aussi longtemps que vous le souhaitez, avec la possibilité d’ajouter ou de retirer des produits à tout moment.

Quel est le prix ?

En France, AppleCare One coûte 20,99 euros par mois pour trois produits Apple. Vous devez ajouter 5,99 euros par mois pour chaque nouvel appareil. Selon les dires d’Apple, AppleCare One permet de réaliser des économies par rapport à l’assurance AppleCare+ souscrite pour chaque appareil.

À noter qu’aujourd’hui marque également une nouveauté pour la France : on retrouve l’assurance AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol pour Apple Watch et iPad.