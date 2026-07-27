Après les États-Unis l’an dernier, Apple annonce l’arrivée d’AppleCare One en France pour le 4 août. Cela permet d’avoir une assurance pour plusieurs appareils (iPhone, iPad, Mac, etc) avec un seul abonnement. Il y a aussi l’AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol pour Apple Watch et iPad qui sera disponible à la même date.

AppleCare One disponible le 4 août en France

Avec AppleCare One, vous protégez plusieurs produits avec un même contrat. Vous profitez d’une couverture pour trois de vos appareils Apple pour un tarif mensuel unique. De plus, vous bénéficiez de réparations rapides et faciles en cas d’accident, notamment en cas de chute et de contact avec un liquide. On retrouve jusqu’à trois déclarations de perte ou de vol par an pour l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch.

Un autre élément à prendre en compte : Apple vous propose d’ajouter des appareils âgés de quatre ans maximum, à condition qu’ils soient en bon état. Cette mesure élargit les possibilités de protection, dépassant la fenêtre habituelle de 60 jours pour souscrire à AppleCare+.

La gestion de l’abonnement se veut également plus intuitive. Lorsque vous échangez un appareil couvert directement auprès d’Apple, l’ancien produit disparaît automatiquement de l’offre AppleCare One et se trouve remplacé par le nouveau. Cette formule permet de maintenir votre couverture aussi longtemps que vous le souhaitez, avec la possibilité d’ajouter ou de retirer des produits à tout moment.

Le prix est de 20,99 €/mois

Vient maintenant l’ultime question : quel est le prix d’AppleCare One pour la France ? Ce sera 20,99 euros par mois pour trois produits Apple. Il faudra ajouter 5,99 euros par mois pour chaque nouvel appareil. Selon Apple, son offre permet de réaliser des économies par rapport à l’assurance AppleCare+ souscrite pour chaque appareil.

À noter qu’outre la France, AppleCare One sera également disponible le 4 août au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie.