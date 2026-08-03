John Ternus, futur patron d’Apple, recrute une ex-vice-présidente… d’Apple

John Ternus, qui deviendra le patron d’Apple le 1er septembre, a recruté Laura Legros, vice-présidente de l’ingénierie matérielle partie à la retraite en 2022, au sein de son équipe de direction. Cette embauche intervient alors que John Ternus prépare activement sa prise de fonction en suivant Tim Cook lors des réunions stratégiques de l’entreprise.

John Ternus rappelle Laura Legros

Laura Legros n’est pas une inconnue du grand public : elle avait présenté le MacBook Air en 2018, puis l’iPad Air en 2020 avant de quitter l’entreprise en 2022. Son retour aux côtés de John Ternus, révélé par Bloomberg, repose sur des compétences précises en matière de coordination et de livraison de projets, dans un rôle qui dépassera les frontières d’une seule division de produit.

Cette embauche s’inscrit dans un mouvement plus large de recomposition de l’équipe dirigeante d’Apple qui accompagne la transition entre Tim Cook et John Ternus. Ce dernier prépare son arrivée à la tête de l’entreprise en observant de près le fonctionnement de Tim Cook et en s’impliquant déjà dans la réorganisation de certains départements, notamment celui du design. Plusieurs autres départs sont attendus dans les prochains mois, montrant les contours d’une équipe de direction largement renouvelée. Par exemple, Kate Adams, responsable des affaires gouvernementales, partira à la fin de l’année et sera remplacée par Jennifer Newstead. Il y a aussi le cas de Phil Schiller, longtemps associé au marketing produit, qui se dirige vers la sortie dans un avenir proche.

Tim Cook, de son côté, ne quittera pas totalement l’entreprise après le 1er septembre : il deviendra le président du conseil d’administration, un rôle qui lui permettra de continuer à accompagner certains dossiers stratégiques pendant que John Ternus prend pleinement les rênes opérationnelles.

Une transition qui redessine l’ensemble de la direction

Le recrutement de Laura Legros illustre la méthode choisie par John Ternus pour aborder sa prise de fonction : s’appuyer sur des profils déjà rodés à la culture interne d’Apple plutôt que sur des recrutements extérieurs. Cette approche contraste avec l’arrivée de Jennifer Newstead, venue de l’extérieur pour remplacer Kate Adams, et souligne que la continuité et la rupture coexistent dans cette phase de transition à la tête du fabricant d’iPhone.