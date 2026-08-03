Apple Photos : une plainte à 32,5 milliards de dollars pour la reconnaissance faciale

Apple est visé par une action collective concernant son application Photos et la reconnaissance faciale. La plainte pourrait bien coûter 32,5 milliards de dollars à Apple en cas de défaite devant la justice.

Le 30 juin, la Cour d’appel du 7e circuit aux États-Unis a rejeté l’appel déposé par Apple, confirmant l’acceptation de cette action collective par un juge de l’État de l’Illinois aux États-Unis. La plainte, qui concerne jusqu’à 6,5 millions d’utilisateurs, accuse Apple d’avoir collecté des données biométriques via son application Photos, sans consentement préalable des utilisateurs, ces données étant ensuite synchronisées via iCloud.

Un coût potentiel de 32,5 milliards de dollars

La valeur totale de l’action collective atteint 32,5 milliards de dollars, un montant calculé sur la base des sanctions prévues par la loi Biometric Information Privacy Act de l’Illinois, en vigueur depuis 2008. Ce texte impose aux entreprises privées d’obtenir un consentement explicite avant de collecter des identifiants biométriques, de les stocker de manière sécurisée et de les détruire lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Chaque violation négligente peut coûter 1 000 dollars et ce montant grimpe à 5 000 dollars par violation lorsque celle-ci est jugée intentionnelle ou imprudente, ce qui explique l’ampleur vertigineuse du montant réclamé sur des millions de comptes.

Selon The Times, Apple continue de contester le fondement même de la plainte en s’appuyant sur des arguments techniques précis : le fabricant d’iPhone affirme que les vecteurs générés par son système ne permettent pas de reconstituer un visage complet et ne sont pas directement associés à une identité personnelle, contrairement à ce que suppose la définition légale d’un identifiant biométrique. Cette défense se distingue de la logique de Face ID qui reste un système de sécurité séparé destiné au déverrouillage des iPhone et iPad.

Un précédent déjà coûteux pour Google et Facebook

Cette loi de l’Illinois a déjà produit des résultats contre d’autres entreprises technologiques. Facebook avait accepté en 2021 de verser 650 millions de dollars pour régler une plainte similaire liée à la reconnaissance faciale, tandis que Google avait également été poursuivi pour des pratiques comparables sur ses services liés à l’image. Ces précédents renforcent la pression juridique sur Apple, désormais confronté à une procédure dont l’issue pourrait dépasser largement les règlements déjà observés dans ce type de litige.