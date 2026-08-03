Un iPhone 17 Pro survit à une chute de 1,1 km depuis un avion

Un simple courant d’air a suffi à arracher un iPhone 17 Pro de son étui, en plein vol au-dessus de la Saskatchewan au Canada. Le smartphone est tombé d’un avion d’une hauteur de 1,1 km, aspiré hors de son étui avec cordon porté autour du cou.

Heather Cline, artiste canadienne, photographiait les paysages depuis le siège passager de l’avion piloté par son mari David lorsque l’incident s’est produit, comme elle l’a raconté à CBC. Le couple survole régulièrement la région pour puiser l’inspiration de ses œuvres, une activité qui a cette fois tourné à l’aventure inattendue.

Plutôt que de considérer l’iPhone comme définitivement perdu, le couple a vérifié l’application Localiser d’Apple et a constaté que le smartphone continuait d’apparaître sur la carte. Cette localisation leur a permis de repérer une zone approximative où chercher, malgré la hauteur vertigineuse de la chute.

L’iPhone 17 Pro a été retrouvé intact

Une fois au sol, Heather et David Cline se sont rendus sur place et ont fini par retrouver l’iPhone 17 Pro dans un champ de canola. L’état du téléphone a surpris jusqu’aux propriétaires eux-mêmes qui s’attendaient à découvrir un écran brisé ou un boîtier endommagé après une telle chute. Et pourtant, il était opérationnel malgré l’impact et n’avait aucune trace de fissure ni de rayure visible sur le boîtier ou l’écran. Heather Cline a qualifié l’état de l’iPhone de parfaitement intact.

L’artiste a tiré une leçon simple de cette expérience : elle a promis de mieux sécuriser son téléphone lors de ses prochains vols, plutôt que de compter sur un nouvel exploit de résistance de son appareil.