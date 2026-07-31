Il semblerait bien qu’Apple proposera 9 Go de RAM pour son iPhone 18e qui sortira au début de 2027. L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué ce gain en juin et voilà que l’analyste Jeff Pu vient confirmer aujourd’hui avec ses propres informations.

Un peu plus de RAM pour l’iPhone 18e

L’iPhone 17e embarque 8 Go de RAM. Voilà maintenant qu’Apple proposerait une amélioration avec l’iPhone 18e en intégrant 9 Go de RAM. Ce serait la même chose pour l’iPhone 18 standard, également attendu au début de 2027.

Il est certain qu’il n’est pas commun de voir 9 Go de mémoire vive dans un appareil. Nous sommes habitués à avoir 4, 8, 12 ou 16 Go sur les smartphones. Mais ici, Apple changerait de techniques pour les iPhone 18e et iPhone 18.

Apple proposerait six puces avec 1,5 Go de RAM chacune, ce qui permettrait d’avoir 9 Go de mémoire à l’arrivée. En comparaison, l’iPhone 17 utilise quatre puces de 2 Go chacune, pour un total de 8 Go. Dans le cas des futurs iPhone 18 Pro, Apple proposerait huit puces de 1,5 Go chacune, soit un total de 12 Go de RAM.

Apple va augmenter la mémoire vive des iPhone 18 et iPhone 18e afin de garantir que les appareils fonctionnent correctement avec les charges de travail liées à l’intelligence artificielle et qu’ils puissent supporter toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence qui seront disponibles avec iOS 27. Cela concerne notamment Siri AI.