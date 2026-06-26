Apple pourrait revoir à la baisse la mémoire vive prévue pour son futur iPhone 18 standard. Alors que plusieurs « fuites » évoquaient jusqu’ici 12 Go de RAM, l’analyste Ming-Chi Kuo avance désormais une configuration limitée à 9 Go, possiblement en raison des tensions qui affectent le marché mondial de la mémoire.

Un choix de composants qui pourrait peser sur l’expérience logicielle

Sur le papier, 9 Go de RAM représenteraient tout de même une progression par rapport aux générations les moins équipées, mais dans un contexte où Apple prépare des fonctions d’intelligence artificielle plus ambitieuses, cette capacité moindre pourrait devenir un point de tension. Les outils les plus avancés d’iOS 27, notamment ceux liés à Siri, à la compréhension du contexte à l’écran ou au traitement local des demandes, exigent une mémoire importante pour fonctionner rapidement et sans dépendre systématiquement du cloud.

Apple pourrait donc devoir arbitrer entre plusieurs solutions : réserver certaines capacités d’Apple Intelligence aux iPhone Pro, réduire la complexité des traitements exécutés sur l’appareil ou s’appuyer davantage sur ses serveurs. Une segmentation plus marquée entre modèles standard et premium n’aurait rien d’inédit, mais elle prendrait une dimension nouvelle à l’heure où l’IA devient un argument majeur de renouvellement.

La crise de la mémoire impacte lourdement le marché mobile

Pour rappel, les fabricants de RAM et de stockage concentrent une part croissante de leurs capacités sur les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle. Les centres de données ont besoin de volumes considérables de mémoire très rapide, ce qui accroît la pression sur les composants destinés aux smartphones et aux ordinateurs grand public.

Des rumeurs à considérer avec prudence

Ni les caractéristiques de l’iPhone 18 ni sa date de sortie n’ont encore été confirmées par Apple. Le modèle standard pourrait d’ailleurs être commercialisé plus tard que les versions Pro, dans le cadre d’un calendrier de lancement réorganisé. Cette « fuite » montre néanmoins que la quantité de RAM pourrait devenir l’une des caractéristiques les plus importantes des futurs iPhone à l’ère de l’IA généralisée.