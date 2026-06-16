L’iPhone 18 standard, qui sortira au début de 2027 et non en septembre 2026 avec les iPhone 18 Pro, aura le droit à 12 Go de RAM selon une nouvelle fuite. Cela va surtout être utile pour les fonctions d’Apple Intelligence et Siri AI.

12 Go de RAM pour l’iPhone 18 standard

Siri AI a le droit à plusieurs modèles IA et celui qui fonctionne en local et se veut le plus puissant nécessite au minimum des appareils avec 12 Go de RAM. Problème : l’iPhone 17 standard a 8 Go de RAM et n’y a donc pas le droit. Le smartphone a à peine un an qu’il a déjà le droit à une limitation pour profiter l’IA locale la plus puissante d’iOS 27 et d’Apple Intelligence.

Apple va corriger ce problème avec son successeur, en proposant 12 Go de RAM dans l’iPhone 18 standard selon le cabinet coréen KB Securities.

Voici comment Apple présente le modèle le plus puissant pour l’IA tournant en local sur les récents appareils :

Sur les produits qui prennent en charge le modèle embarqué le plus avancé jamais conçu par Apple, Siri AI propose des voix encore plus expressives ainsi qu’une amélioration majeure de la précision de la dictée à l’échelle du système. Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser à leur convenance l’expressivité et le débit de la voix de Siri. La dictée saisit désormais plus précisément les propos des utilisateurs sous la forme d’un texte soigné, en respectant l’usage des majuscules, de la ponctuation et de la mise en forme à mesure qu’ils s’expriment. Grâce à une compréhension améliorée du discours oral, les utilisateurs peuvent s’exprimer naturellement et avoir l’assurance que leurs propos apparaîtront de façon claire, précise et fidèle à leur intention.

De fait, toute la gamme des iPhone 18 aurait 12 Go de RAM. Mais le vrai changement serait pour le modèle standard, sachant que les iPhone 17 Pro existants ont déjà cette quantité de mémoire vive.

Pas de hausse de prix

Apple aurait demandé aux fournisseurs de RAM d’augmenter la production de mémoire vive LPDDR5X. Aussi, Apple va continuer à se fournir chez les plus gros fabricants, à savoir Samsung, SK Hynix et Micron.

Mais comme chacun sait, il y a une grosse pénurie de RAM en cours, ce qui a un impact sur le prix d’achat du composant. Selon la fuite du jour, Apple va payer plus cher que d’habitude. En revanche, le fabricant d’iPhone prendrait en charge les coûts plutôt que de les répercuter sur les clients. Ainsi, le prix de l’iPhone 18 ne bougerait pas par rapport à l’iPhone 17.