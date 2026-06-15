Apple lancera bien l’iPhone 18 standard au début de 2027 au lieu de le présenter en septembre 2026, comme ce fut attendu. Des propos tenus par Lin En-ping, président de Largan Precision, un fournisseur d’Apple, confirment le créneau de sortie.

L’iPhone 18 standard attendra le début de 2027

Depuis plusieurs mois, plusieurs fuites révèlent qu’Apple ne lancera pas toute sa gamme iPhone 18 en une seule fois. Il y aura les iPhone 18 Pro en septembre, tandis que l’iPhone 18 standard patientera jusqu’au début de 2027. Jusqu’ici, cette hypothèse relevait surtout de fuites concordantes. Elle prend désormais une autre dimension.

Lors de l’assemblée générale annuelle de Largan Precision, son président Lin En-ping a indiqué qu’un grand client américain avait repoussé le lancement d’un nouveau modèle au premier trimestre de 2027. Il a ajouté que ce décalage reportait les commandes de composants plus tard dans l’année et devait soutenir l’utilisation des usines au quatrième trimestre. Il n’a cité ni le nom du client ni le produit. Mais on comprend bien qu’il fait référence à Apple et à son iPhone 18.

Largan Precision figure parmi les principaux fournisseurs de lentilles photo de l’iPhone, ce qui donne un relief particulier à toute indication publique sur le rythme de production d’Apple. Ce détail compte d’autant plus que les partenaires de la firme de Cupertino communiquent très rarement, même de façon indirecte, sur les futurs lancements.

Un lancement en deux temps

Apple prépare un lancement en deux temps pour ses prochains smartphones. Les modèles premium continueront à arriver en septembre, tandis que les modèles plus abordables suivront au printemps suivant. Dans cette configuration, l’iPhone 18 standard sortira au début de 2027 avec l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2. En face, l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Ultra, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple, arriveront en septembre 2026.

Ce découpage répondrait à une logique simple : faire respirer une gamme qui passerait de cinq à six appareils. Apple pourrait ainsi mieux répartir sa production, lisser la charge de ses fournisseurs et éviter qu’un seul lancement concentre toute la pression industrielle. Le groupe y gagnerait aussi à relancer l’intérêt commercial plusieurs fois dans l’année au lieu de tout jouer en une seule période.