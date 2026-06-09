Le nouveau Siri AI est la plus grosse nouveauté d’iOS 27 et il se trouve que le modèle le plus puissant pour l’intelligence artificielle tournant en local est uniquement disponible pour les récents iPhone, iPad et Mac.

Ce sera l’iPhone 17 Pro ou l’iPhone Air au minimum

La plupart des fonctionnalités IA d’Apple Intelligence sur iOS 27 nécessitent un iPhone 15 Pro au minimum. Jusque-là, rien d’anormal : c’est le cas depuis le lancement il y a deux ans. Mais Apple a fait savoir que pour profiter de la version la plus puissante en locale, il faut avoir un appareil avec 12 Go de RAM au minimum. Par conséquent, cela implique d’avoir un iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ou un iPhone Air.

Voici les appareils compatibles :

iPhone : iPhone Air, iPhone 17 Pro ou iPhone 17 Pro Max

iPhone Air, iPhone 17 Pro ou iPhone 17 Pro Max iPad : iPad M4 ou plus récent avec au moins 12 Go de RAM

iPad M4 ou plus récent avec au moins 12 Go de RAM Mac : Mac M3 ou plus récent avec au moins 12 Go de RAM

Mac M3 ou plus récent avec au moins 12 Go de RAM Apple Vision Pro : Apple Vision Pro M5

On peut donc voir que l’iPhone 17 est exclu de la liste, puisque le smartphone embarque 8 Go de RAM. Ceux qui ont acheté ce modèle vont être ravis d’apprendre qu’il a déjà le droit à des limitations un an après sa sortie.

On peut également citer l’absence des iPhone 16. Cela fait un peu tâche quand on sait qu’Apple avait présenté cette gamme comme prête pour Apple Intelligence et l’intelligence artificielle de manière générale au moment de la présentation.

Mais au fait, que propose le modèle le plus puissant pour l’IA tournant en local sur les récents appareils ? Voici ce qu’indique Apple :

Sur les produits qui prennent en charge le modèle embarqué le plus avancé jamais conçu par Apple, Siri AI propose des voix encore plus expressives ainsi qu’une amélioration majeure de la précision de la dictée à l’échelle du système. Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser à leur convenance l’expressivité et le débit de la voix de Siri. La dictée saisit désormais plus précisément les propos des utilisateurs sous la forme d’un texte soigné, en respectant l’usage des majuscules, de la ponctuation et de la mise en forme à mesure qu’ils s’expriment. Grâce à une compréhension améliorée du discours oral, les utilisateurs peuvent s’exprimer naturellement et avoir l’assurance que leurs propos apparaîtront de façon claire, précise et fidèle à leur intention.

Pour rappel, Siri AI n’est disponible ni en français ni dans les pays de l’Union européenne au départ. Apple a expliqué pourquoi dans un communiqué.