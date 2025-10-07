Apple a corrigé un bug qui empêchait certains propriétaires d’iPhone 17, iPhone 17 Pro ou iPhone Air d’utiliser Apple Intelligence. Le correctif arrive deux semaines et demie après la commercialisation des nouveaux smartphones.

Apple Intelligence enfin disponible sur les nouveaux iPhone

Dès la commercialisation des iPhone 17, plusieurs utilisateurs ont signalé qu’il était tout simplement impossible d’utiliser Apple Intelligence. Les modules nécessaires pour profiter des outils d’intelligence artificielle ne se téléchargeaient tout simplement pas sur le smartphone. Les utilisateurs étaient donc coincés.

Il se trouve qu’Apple a maintenant trouvé un correctif pour ce bug et l’a déployé. Le point positif est qu’il n’est pas nécessaire d’installer une quelconque mise à jour d’iOS. En effet, le correctif a été directement appliqué au niveau des serveurs d’Apple.

Si vous avez un iPhone 17, iPhone 17 Pro ou iPhone Air, rendez-vous dans Réglages > Apple Intelligence et Siri. Si le correctif s’est bien appliqué, vous verrez que l’IA est maintenant disponible au lieu de voir son téléchargement bloqué. Si ce n’est pas le cas, vérifiez à nouveau dans quelques heures.

Il est bon de noter qu’Apple n’a pas communiqué publiquement sur la disponibilité du correctif. Mais plusieurs utilisateurs qui ont rencontré ce bug avec Apple Intelligence ont indiqué aujourd’hui que l’IA était maintenant disponible sur leurs nouveaux iPhone.

Nouvelles langues avec iOS 26.1

C’est au passage l’occasion de souligner qu’Apple Intelligence va être disponible dans davantage de langues avec iOS 26.1, actuellement disponible en bêta. Voici les langues que l’on retrouve :