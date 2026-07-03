L’iPhone 18 standard aura le droit à 9 Go de RAM, contre 8 Go pour son prédécesseur. Ce sera la même chose pour l’iPhone 18e. Cela signifie que les deux modèles ne supporteront pas certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence, alors qu’il s’agira de nouveaux smartphones.

Des limites avec l’iPhone 18 et Apple Intelligence sur iOS 27

C’est l’analyste Ming-Chi Kuo qui a récemment révélé qu’Apple proposera 9 Go de RAM avec ses iPhone 18 et iPhone 18e. Il est vrai que la différence est légère et les premières rumeurs avaient suggéré 12 Go de mémoire vive. Mais il semblerait que la crise autour de la RAM, qui affecte tous les constructeurs, ait poussé Apple à faire des choix sur son iPhone 18 standard et le modèle « e ». Pour leur part, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max sont annoncés pour avoir 12 Go de RAM, comme leurs prédécesseurs.

Le problème avec les 9 Go de RAM sur l’iPhone 18, c’est qu’il ne supportera pas deux fonctions d’Apple Intelligence disponibles sur iOS 27. La raison est qu’elles fonctionnent en local et nécessitent 12 Go de RAM.

La première fonctionnalité est la possibilité de modifier la personnalité et le rythme de la voix de Siri. La seconde amélioration est une meilleure fonction dictée, sachant qu’Apple fait état d’une amélioration plus que notable de la précision.

Il n’est pas impossible qu’Apple annonce d’autres fonctionnalités plus poussées d’Apple Intelligence avec une future mise à jour d’iOS 27. Et si elles nécessitent 12 Go de RAM, alors l’iPhone 18 standard n’y aura toujours pas le droit.

Apple annoncera d’abord les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra pliable en septembre. Il y aura ensuite les iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2 au début de 2027.