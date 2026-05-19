Apple présente aujourd’hui ses nouvelles fonctionnalités accessibilité qui seront disponible sur iPhone avec iOS 27 et qui auront un lien avec Apple Intelligence. Certaines fonctions seront aussi disponible sur iPad avec iPadOS 27, Mac avec macOS 27, Apple TV avec tvOS 27 et Apple Vision Pro avec visionOS 27.

Les fonctions d’accessibilité d’iOS 27 avec Apple Intelligence

L’explorateur d’images de VoiceOver utilise Apple Intelligence pour générer des descriptions plus détaillées des images présentes dans tout le système, notamment les photos, les factures numérisées et les documents personnels. Les utilisateurs peuvent également appuyer sur le bouton Action de l’iPhone pour poser des questions sur ce que voit l’appareil photo, les questions complémentaires étant prises en charge en langage naturel.

utilise Apple Intelligence pour générer des descriptions plus détaillées des images présentes dans tout le système, notamment les photos, les factures numérisées et les documents personnels. Les utilisateurs peuvent également appuyer sur le bouton Action de l’iPhone pour poser des questions sur ce que voit l’appareil photo, les questions complémentaires étant prises en charge en langage naturel. L’application Loupe intègre des descriptions visuelles s’appuyant sur Apple Intelligence au niveau de son interface à contraste élevé destinée aux utilisateurs malvoyants. Elle est également accessible via le bouton Action et prend en charge les commandes vocales telles que « zoomer » ou « allumer la lampe de poche ».

Le contrôle vocal bénéficie désormais d’une saisie en langage naturel, ce qui permet aux utilisateurs de décrire les éléments à l’écran de manière conversationnelle, par exemple « appuie sur le guide des meilleurs restaurants » ou « appuie sur le dossier violet », plutôt que de mémoriser des noms ou des numéros précis. Apple indique que cette fonctionnalité peut également être utile lorsque les éléments à l’écran ne disposent pas d’étiquettes d’accessibilité appropriées.

bénéficie désormais d’une saisie en langage naturel, ce qui permet aux utilisateurs de décrire les éléments à l’écran de manière conversationnelle, par exemple « appuie sur le guide des meilleurs restaurants » ou « appuie sur le dossier violet », plutôt que de mémoriser des noms ou des numéros précis. Apple indique que cette fonctionnalité peut également être utile lorsque les éléments à l’écran ne disposent pas d’étiquettes d’accessibilité appropriées. Le lecteur d’accessibilité prend désormais en charge des mises en page de documents plus complexes, notamment les articles scientifiques comportant plusieurs colonnes, des images et des tableaux, ainsi que des résumés à la demande et une fonctionnalité de traduction intégrée qui conserve les préférences de l’utilisateur en matière de police, de couleur et de mise en forme.

prend désormais en charge des mises en page de documents plus complexes, notamment les articles scientifiques comportant plusieurs colonnes, des images et des tableaux, ainsi que des résumés à la demande et une fonctionnalité de traduction intégrée qui conserve les préférences de l’utilisateur en matière de police, de couleur et de mise en forme. La fonctionnalité « Sous-titres générés » utilise la reconnaissance vocale intégrée à l’appareil pour transcrire automatiquement l’audio parlé dans les contenus vidéo non sous-titrés, y compris les clips enregistrés sur iPhone, reçus d’amis et de proches ou diffusés en ligne, sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro. Disponible dans un premier temps en anglais aux États-Unis et au Canada.

La commande de fauteuil roulant électrique pour l’Apple Vision Pro utilise le système de suivi oculaire de précision du casque comme méthode de saisie alternative pour les utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser un joystick. Elle sera lancée avec la prise en charge des systèmes de propulsion alternatifs Tolt et LUCI aux États-Unis via Bluetooth et des connexions filaires.

Parmi les autres nouveautés d’accessibilité d’Apple, on retrouve :

Les indicateurs de mouvement du véhicule font leur apparition dans visionOS afin de réduire le mal des transports lorsque l’on utilise l’Apple Vision Pro en tant que passager dans un véhicule en mouvement.

L’Apple Vision Pro prendra en charge les gestes faciaux pour effectuer des tapotements et des actions système, ainsi qu’une nouvelle façon de sélectionner des éléments avec les yeux lors de l’utilisation du contrôle d’attente.

Les aides auditives Made for iPhone bénéficieront d’un appairage et d’un transfert plus fiables entre les appareils Apple, avec une expérience de configuration améliorée sur iOS, iPadOS, macOS et visionOS.

La fonction « Reconnaissance du nom », qui avertit les utilisateurs sourds ou malentendants lorsque quelqu’un prononce leur nom, s’étend à plus de 50 langues à travers le monde.

La prise en charge du texte agrandi arrive sur tvOS, permettant aux téléspectateurs malvoyants d’augmenter la taille du texte à l’écran.

La manette Sony Access est désormais prise en charge comme manette de jeu sur iOS, iPadOS et macOS, avec une personnalisation complète des boutons et des sticks analogiques, ainsi que la prise en charge de la combinaison de deux manettes.

FaceTime bénéficie d’une nouvelle API permettant aux développeurs d’applications d’interprétation en langue des signes d’ajouter un interprète humain à un appel vidéo en cours.

Les réglages tactiles bénéficient d’une nouvelle façon de personnaliser la configuration sous iOS et iPadOS.

Toutes ces fonctionnalités d’acessibilités arriveront avec iOS 27, macOS 27, tvOS 27 et visionOS 27 dans quelques mois. Apple présentera iOS 27 et les autres systèmes d’exploitation lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026 le 8 juin.