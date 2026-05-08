Les nouveaux résultats de l’Apple Hearing Study, une étude sur l’audition, mettent en lumière un angle souvent négligé de la santé auditive : on peut être classé dans la norme et pourtant mal entendre dans la vie réelle. C’est ce décalage que l’étude utilise pour souligner l’intérêt des fonctions auditives proposées par Apple sur les AirPods.

Menée avec l’université du Michigan, la recherche s’appuie sur plus de 160 000 participants consentants aux États-Unis. Cela en fait l’une des plus grandes études jamais conduites sur l’audition.

Le signal le plus frappant concerne les personnes considérées comme ayant une audition normale. Parmi près de 85 000 participants situés dans la plage définie par l’OMS, 16 % ont malgré tout jugé leur audition moyenne ou mauvaise.

16 % des participants classés dans la norme disent mal entendre

L’étude montre que ce malaise ne relève pas seulement d’un ressenti diffus. De nombreux participants qui entendent normalement disent avoir du mal à se concentrer lorsqu’ils écoutent quelqu’un ou à comprendre les autres en présence de bruit de fond.

C’est précisément ce type d’écart qui sert de justification aux outils de suivi mis en avant par Apple. La conclusion de l’étude explique que la moyenne tonale pure à quatre fréquences est liée à l’audition auto-évaluée et aux difficultés rencontrées au quotidien, même chez des personnes qui restent dans la norme clinique.

Dans cette logique, la fonction de test d’audition des AirPods est présentée comme un moyen de suivre son audition dans le temps, y compris avant qu’une dégradation ne sorte officiellement de la catégorie « normale ». L’enjeu n’est donc pas seulement de détecter une perte importante, mais aussi de repérer plus tôt une évolution déjà perceptible dans la vie courante.

L’étude relie la perte auditive à la vitesse de marche

L’autre enseignement dépasse la seule écoute. Dans une analyse distincte portant sur 57 183 personnes, l’étude relie une moins bonne audition à une vitesse de marche plus lente, avec un effet particulièrement marqué chez les adultes de 60 ans et plus.

Apple s’appuie sur ce constat pour élargir le rôle potentiel de ses fonctions de santé auditive. L’étude avance qu’une prise en charge de la perte auditive, notamment avec des approches comme la fonction d’appareil auditif des AirPods, pourrait contribuer à aider la santé physique au fil du temps.