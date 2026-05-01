La gamme des iPhone 17 est la plus populaire de l’histoire d’Apple et cela se ressent chez les utilisateurs. Apple affirme que le taux de satisfaction est de 99 %. Tim Cook, patron du fabricant, a une justification à ce sujet.

Un taux de satisfaction qui frôle la perfection

C’est Kevan Parekh, le directeur financier d’Apple, qui a annoncé que le taux de satisfaction pour les iPhone 17 était de 99 % lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers. Il précise que cela concerne les États-Unis et que cela a été mesuré par le cabinet 451 Research.

Le très bon taux de satisfaction se ressent dans les bonnes ventes. Un analyste a questionné Tim Cook sur le sujet, lui demandant des détails sur ce qu’il présente comme « une croissance impressionnante de l’iPhone ». Le patron d’Apple a répondu :

Oui, si on y regarde de plus près, c’est la gamme des iPhone 17 qui tire les ventes et cela, comme vous le soulignez, malgré les problèmes d’approvisionnement auxquels nous sommes confrontés. Et les choses qui attirent les clients vers l’iPhone 17 sont : ils adorent son design, ses performances, sa robustesse, son appareil photo, la fonctionnalité Cadre centré et le fait qu’Apple Intelligence soit intégré à l’ensemble de la plateforme.

Selon les résultats financiers d’Apple, le chiffre d’affaires total a été de 111,18 milliards de dollars (en hausse de 16,6 % sur un an), dont 56,99 milliards de dollars (+ 19,36 %) rien que pour les iPhone (tous les modèles confondus, pas seulement les iPhone 17). C’est légèrement en dessous des attentes des analystes qui misaient sur 57,21 milliards de dollars.