Apple l’assure : la gamme des iPhone 17 représente ses modèles les plus populaires à ce jour. L’annonce a été faite par Kevan Parekh, le directeur financier d’Apple, en lien avec la publication des résultats financiers du deuxième trimestre.

Carton plein pour la famille des iPhone 17

« La gamme des iPhone 17 est désormais la plus populaire de notre histoire, nous pensons avoir gagné des parts de marché au cours de ce trimestre », a déclaré Kevan Parekh au Financial Times.

Il n’est pas rentré dans les détails et n’a donc pas indiqué quel modèle en particulier se vendait le mieux parmi l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max, l’iPhone Air ou encore l’iPhone 17e. Si l’on se base sur de précédentes estimations par des cabinets, ce sont sur les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max qui connaissent surtout un succès. Mais il y a aussi l’iPhone 17 standard qui se vend bien, maintenant que celui-ci embarque un écran de 120 Hz (ProMotion) et l’écran toujours allumé (Always-on display), ce qui le rapproche des modèles Pro.

À l’inverse, les données qui ont circulé ont montré que c’est un peu plus compliqué pour l’iPhone Air. Ce modèle ne serait pas du tout au niveau des autres iPhone 17. Mais ces derniers se vendent tellement bien que cela permet à l’ensemble de la gamme de représenter un important volume.

Lors de la publication de ses résultats financiers, Apple a indiqué que tous les iPhone ont représenté 56,99 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Cela représente une hausse de 19,36 % par rapport à la même période il y a un an. La gamme des iPhone 17 a donc bien aidé, comme nous pouvons le voir. Au total, le chiffre d’affaires de l’entreprise a été de 111,18 milliards de dollars, en hausse de 16,6 % sur un an.