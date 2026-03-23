Apple semble enfin avoir trouvé une “quatrième voie” crédible dans sa gamme iPhone. D’après une analyse basée sur des données d’usage issues de l’application Speedtest, l’iPhone Air afficherait un niveau d’adoption environ deux fois supérieur à celui du modèle Plus qu’il a remplacé sur une période comparable de lancement.

Des parts d’usage qui rebattent les cartes dans la gamme iPhone 17

La méthode consiste à comparer le volume d’échantillons Speedtest générés par chaque modèle, un indicateur imparfait mais révélateur des tendances de terrain. Résultat, là où l’iPhone 16 Plus pesait moins de 3% des usages observés, l’iPhone Air grimperait à 6,8%. Le modèle se rapproche ainsi de l’iPhone 17 “classique”, tandis que la part du 17 Pro reculerait légèrement sur la même fenêtre d’observation.

Une dynamique très marquée selon les pays

A noter cependant que l’iPhone Air ne progresserait pas partout au même rythme. Dans certains marchés, sa part d’usage serait nettement plus élevée, avec des pics rapportés à plus de 11% en Corée du Sud. Le Japon et plusieurs pays européens feraient également partie des zones où l’Air « surperforme ».

Face à Samsung, et avec un modem qui progresse

L’étude indique aussi que l’iPhone Air devancerait largement un concurrent direct comme le Galaxy S25 Edge en popularité mesurée. Il faut dire que côté « specs », le modem C1X intégré à l’Air est un véritable atout : en téléchargement 5G, les performances se rapprochent de celles des iPhone 17 Pro équipés de modems Qualcomm, même si l’écart reste plus visible en upload.

Reste encore à voir si cet effet “early adopters” se maintiendra dans la durée, mais pour l’heure, Apple semble avoir réussi son pari.