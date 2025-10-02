Deux semaines après leur sortie, les iPhone 17 enregistrent une demande supérieure aux prévisions initiales des analystes. Ce succès pousse Apple à réévaluer ses objectifs de production, bien que les marchés financiers semblent déjà anticiper la prochaine grande étape : l’arrivée de l’iPhone pliable.

Succès pour les iPhone 17, mais pas l’iPhone Air

Selon les analystes de la banque d’investissement Morgan Stanley, les premiers signaux du marché sont très positifs. Ils observent une forte demande pour les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, en se basant sur l’allongement des délais de livraison sur le site d’Apple et des informations provenant de la chaîne de production en Asie.

Toutefois, ce succès n’est pas uniforme sur toute la gamme. La banque note une faiblesse concernant l’accueil réservé à l’iPhone Air, le modèle ultra-fin qui a une épaisseur de 5,6 mm. Ce démarrage en force pour les autres modèles a néanmoins des conséquences directes sur la stratégie industrielle d’Apple.

Un analyste de Morgan Stanley anticipe une réaction imminente de la part d’Apple. Dans une note, il écrit : « Nos vérifications de la chaîne d’approvisionnement suggèrent qu’une augmentation de la production de l’iPhone 17 est probablement imminente ».

Concrètement, la production pour le second semestre de 2025 passerait à plus de 90 millions d’exemplaires, contre 84-86 millions prévus à l’origine. En parallèle, Morgan Stanley a relevé son objectif de cours pour l’action Apple à 298 dollars. Les analystes tempèrent cependant cet optimisme en soulignant que le cours actuel de 256 dollars intègre déjà cette bonne performance. Pour justifier une nouvelle hausse marquée du titre, il faudrait un succès encore plus spectaculaire.

L’horizon déjà tourné vers l’iPhone pliable

Les analystes se montrent particulièrement optimistes pour les exercices fiscaux de 2026 et 2027. Cette confiance ne repose pas sur la gamme actuelle, mais sur la prochaine innovation attendue : le premier iPhone pliable, dont la sortie est pressentie pour septembre 2026.

Le marché semble considérer la gamme actuelle comme une transition avant une rupture technologique plus importante. Comme le résument les analystes, « les iPhone vieillissent et la plus grande innovation d’Apple depuis des années est à moins de 12 mois », faisant directement référence à ce futur modèle pliable.