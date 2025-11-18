Si l’on en croit les dernières données de Counterpoint Research, les ventes de smartphones en Europe de l’Ouest ont reculé de 1 % en glissement annuel durant les deux premières semaines d’octobre (semaines 40 et 41). Ce ralentissement intervient malgré le lancement récent des nouveaux iPhone : « Avec la sortie en fin septembre, octobre est habituellement un mois propice. Mais cette année, la croissance pourrait être plus molle que prévu en raison du contexte économique général », explique Jan Stryjak, directeur associé chez Counterpoint.

Apple à contre-courant avec l’iPhone 17

Dans ce contexte tendu, Apple affiche une croissance de 2 % sur la période pour 47% de Pdm, dynamisée par sa nouvelle gamme d’iPhone, notamment l’iPhone Air. Ce modèle représenterait environ 10 % des ventes totales de la gamme iPhone 17 durant ces deux semaines d’octobre, ce qui semble contredire, du moins au niveau européen, les discours sur une faillite totale de ce modèle. Bien que le cumul des expéditions d’octobre n’ait pas encore été mesuré, Counterpoint estime qu’Apple pourrait poursuivre sur sa lancée dans les prochains trimestres.

Samsung confirme, Xiaomi marque le pas

Apple et Samsung continuent de régner sur le segment haut de gamme en Europe de l’Ouest : Samsung détient environ 30 % de part de marché, porté par ses modèles Galaxy S25 Ultra et S25, sans oublier le très performant Galaxy A56. En revanche, Xiaomi enregistre une baisse de 7 % de ses ventes sur la période. Les ventes mitigées de sa série 15T, lancée fin septembre, auraient freiné son démarrage commercial et contribué au recul du marché au début du mois d’octobre. Le grand gagnant du jour est Google : les ventes des modèles Pixel se sont envolées de 32% sur la période concernée.

Des perspectives mitigées pour la suite

Si Apple semble donc tirer profit de sa nouvelle gamme pour renforcer sa position, le ralentissement global des ventes souligne un manque de dynamisme du marché en Europe de l’Ouest. La firme de Cupertino saura t-elle résister à cette tendance morose ? Pour l’instant, les voyants sont au vert, mais il ne faut pas oublier que les ventes d’iPhone « surperforment » généralement lors du quatrième trimestre calendaire (celui des fêtes de fin d’année).