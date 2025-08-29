Apple, Samsung, Xiaomi ou encore Motorola ont vu leurs ventes de smartphones reculer en Europe au cours du deuxième trimestre de 2025, selon les données du cabinet Canalys. Le marché dans l’ensemble a reculé de 9 % avec 28,7 millions d’exemplaires.

Une baisse pour Apple et les autres

Apple a écoulé 6,9 millions d’iPhone au deuxième trimestre de 2025 contre 7,2 millions il y a un an, soit une baisse de 4 %. Sa part de marché s’établit à 24 %. Canalys souligne que, malgré la baisse, Apple a (un peu) sauvé les meubles grâce à ses iPhone 16. Le cabinet indique que le prix de départ est maintenant plus élevé étant donné que le modèle le moins cher est l’iPhone 16e. Il coûte plus cher que l’iPhone SE, le modèle précédent. Cela a naturellement un impact sur les ventes.

Pour sa part, Samsung a vendu 10,3 millions de smartphones Galaxy, en recul de 10 % sur un an. Sa part de marché est de 36 %. Xiaomi a vendu 5,4 millions de smartphones (en baisse de 4 %), sa part de marché est de 19 %. De son côté, Motorola a vendu 1,5 million d’exemplaires, en baisse de 18 %. C’est lui qui chute le plus dans le top 5. Honor arrive derrière avec 900 000 ventes, en progression de 11 %.

Selon Canalys, l’Europe traverse actuellement une mauvaise période en ce qui concerne les ventes de smartphones, mais le cabinet s’attend à un retour à la hausse en 2026. Il cite le cas d’utilisateurs ayant des smartphones d’entrée de gamme qui voudront se mettre à jour et ceux qui vont acheter des modèles compatibles avec plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Dans le cas d’Apple, il y a le nouveau Siri basé sur l’IA qui doit justement sortir en 2026… si tout va bien. Il aurait déjà dû être disponible avec iOS 18, mais Apple a confirmé un report pour l’année prochaine.