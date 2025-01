Les ventes de smartphones étrangers en Chine ont enregistré une baisse importante de 47,4% en novembre par rapport à l’année précédente, selon les données publiées aujourd’hui par un institut de recherche affilié au gouvernement. Cette diminution, qui touche les grandes marques internationales, dont Apple, marque ainsi le quatrième mois consécutif de recul dans le plus grand marché mondial de smartphones.

Les calculs effectués par l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications (CAICT) révèlent que les ventes des smartphones étrangers sont passées de 5,77 millions d’exemplaires en novembre 2023 à 3,04 millions en novembre 2024. Ce déclin est le prolongement d’une tendance amorcée dès octobre, où les ventes avaient chuté de 44,25% par rapport à l’année précédente.

Apple, qui reste le principal acteur étranger en Chine avec ses iPhone, se heurte à une concurrence accrue de la part de fabricants locaux comme Huawei, dans un contexte de ralentissement économique. Ce climat de ralentissement se reflète dans les prix de consommation qui ont chuté en novembre, marquant leur plus bas niveau en cinq mois, et suscite des préoccupations concernant la déflation et la consommation des ménages.

Face à cette situation, Apple a lancé une promotion rare de quatre jours en Chine, avec des réductions allant jusqu’à 500 yuans (66 euros) sur les iPhone 16 Pro et Pro Max, dans l’espoir de stimuler ses ventes. Cependant, la concurrence locale, notamment Huawei, revient en force, surtout après son retour dans le segment haut de gamme.

Bien qu’Apple ait brièvement quitté le top 5 des vendeurs de smartphones en Chine au deuxième trimestre 2024, la société a retrouvé une position plus solide au troisième trimestre, malgré une baisse de 0,3% de ses ventes. Pendant ce temps, Huawei a vu ses ventes augmenter de 42% sur la même période, selon les données du cabinet IDC.