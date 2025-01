Apple propose une promotion rare en Chine, offrant des réductions allant jusqu’à 800 yuans (106 euros) sur les iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods et Apple Pencil. Cette offre, valable du 4 au 7 janvier, vise à renforcer la position du fabricant face à une concurrence croissante, notamment de la part de Huawei.

Des promos par Apple… mais seulement en Chine

Les remises concernent plusieurs modèles d’iPhone et sont disponibles uniquement avec des méthodes de paiement spécifiques, telles que WeChat Pay ou Alipay. Les iPhone 16 Pro et Pro Max bénéficient d’une réduction de 500 yuans (66 euros). Les iPhone 16 et 16 Plus profitent, quant à eux, d’une remise de 400 yuans (53 euros).

Pour les Mac, cela varie entre 600 yuans (79 euros) et 800 yuans (106 euros). Cela concerne uniquement les MacBook Air M2 et M3. Pour les iPad, les réductions sont entre 200 yuans (26 euros) et 400 yuans (53 euros). En ce qui concerne les Apple Watch, cela varie entre 150 yuans (20 euros) et 300 yuans (40 euros). Du côté des AirPods, ce sont 200 yuans (26 euros) ou 300 yuans (40 euros). Enfin, la réduction est de 100 yuans (13 euros) pour les Apple Pencil.

Cette initiative survient dans un contexte économique tendu en Chine, où les consommateurs restent prudents face à un ralentissement économique et des pressions déflationnistes. En novembre 2024, l’inflation à la consommation a atteint son plus bas niveau en cinq mois.

Apple fait face à des défis croissants dans le plus grand marché de smartphones au monde. En particulier, Huawei, avec ses nouveaux modèles haut de gamme, a renforcé sa position. Le fabricant chinois a même baissé les prix de certains smartphones jusqu’à 3 000 yuans (396 euros) pendant le week-end sur les principales plateformes de commerce en Chine.

D’après les chiffres du cabinet IDC, Apple a temporairement perdu sa place parmi les cinq premiers vendeurs de smartphones en Chine au deuxième trimestre de 2024, bien qu’il ait rebondi au troisième trimestre. Néanmoins, les ventes d’iPhone ont diminué de 0,3% par rapport à l’année précédente, tandis que celles de Huawei ont bondi de 42%.