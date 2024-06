Apple a publié aujourd’hui un livre blanc expliquant les principes de l’entreprise en matière de conception pour la longévité. C’est l’occasion d’avoir quelques données et une mise en avant de la revente des iPhone face aux smartphones Android. Cela intervient juste après l’arrivée de l’outil Diagnostics en Europe.

Plusieurs statistiques d’Apple sur la longévité des produits

« Concevoir les meilleurs produits et les plus durables au monde nécessite de trouver un équilibre entre durabilité et réparabilité, tout en fournissant des mises à jour logicielles permanentes — et nous sommes constamment à la recherche de moyens nouveaux et innovants pour accomplir cette mission », déclare John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle d’Apple.

Le livre blanc d’Apple comprend ensuite plusieurs éléments :

L’iPhone conserve au moins 40% de sa valeur en plus par rapport aux smartphones Android, la différence de valeur augmentant même pour les anciens modèles d’iPhone.

Des centaines de millions d’iPhone sont utilisés depuis plus de cinq ans, et ce nombre ne cesse de croître. Et les produits Apple restent utilisés plus longtemps que les appareils concurrents.

Entre 2015 et 2022, les taux de réparation hors garantie ont baissé de 38%.

Pour l’iPhone, le nombre total de réparations pour dommages accidentels a diminué de 44% depuis l’introduction de boîtiers améliorés à partir des iPhone 7.

Lorsque la protection contre les infiltrations de liquides a été mise en place avec les iPhone 7 et 7 Plus, les réparations pour des dommages causés par des liquides ont diminué de 75%.

La possibilité de réparer la vitre arrière de l’iPhone 15 en tant que module individuel a permis de réduire de plus de 60% le coût de la réparation pour les clients.

85% de la population américaine se trouve à moins de 30 minutes en voiture d’un Apple Store, d’un centre de services agréé Apple ou d’un réparateur.

88% des batteries tierces testées dans le cadre d’une étude UL Solutions ont pris feu ou explosé lors d’au moins un test.

Le cas des composants liés entre eux

Apple présente aussi quatre principes pour la réparation. Dans l’ordre, on retrouve : l’impact sur l’environnement ; l’accès aux services de réparation ; la sûreté, sécurité et respect de la vie privée ; la transparence des réparations.

D’autre part, Apple défend le principe de lier les composants entre eux, une pratique souvent critiquée :