Apple annonce aujourd’hui que le Self Service Repair, à savoir le service de réparation en libre-service pour iPhone et Mac, propose le processus Diagnostics en France et dans le reste de l’Europe. Les États-Unis y ont déjà le droit depuis décembre 2023.

Conçues pour les personnes ayant les connaissances et l’expertise nécessaires pour réparer des appareils Apple, les séances de dépannage Diagnostics d’Apple permettent aux clients, au même titre que les centres de services agréés Apple et les fournisseurs de services de réparation indépendants, de tester leurs appareils pour s’assurer du bon fonctionnement et des performances optimales des pièces, et d’identifier celles susceptibles de nécessiter une réparation.

Les clients peuvent accéder à Apple Diagnostics pour mieux comprendre si leur produit a besoin d’être réparé. Ils peuvent démarrer la session sur un deuxième produit et vérifier l’état et les performances de l’appareil qui pourrait avoir besoin d’être réparé. Après avoir lancé la session et suivi les invites à l’écran, les clients sauront si leurs produits ont besoin d’être réparés et quelles pièces doivent être remplacées.

Dans la foulée, Apple publie aujourd’hui un livre blanc expliquant les principes de l’entreprise en matière de conception pour la longévité — un équilibre minutieux entre la durabilité du produit et sa réparabilité.