Apple étend aujourd’hui son service de réparation en libre-service avec l’ajout des iPhone 15 et des différents Mac M2. Cela inclut les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, le MacBook Air de 15 pouces, le Mac mini, le Mac Studio et le Mac Pro.

Réparation par soi-même pour les iPhone 15 et Mac M2

De plus, le programme de réparation en libre-service d’Apple est maintenant disponible dans 24 pays européens supplémentaires, dont la Croatie, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse. Au total, ce sont 33 pays (dont la France) qui peuvent en profiter dans 24 langues, avec 35 produits Apple éligibles.

Apple annonce par ailleurs que son outil de diagnostic pour les réparations par soi-même est disponible dès aujourd’hui aux États-Unis. Il faudra attendre 2024 pour l’avoir en Europe. Destinées aux utilisateurs ayant les connaissances et l’expertise nécessaires pour réparer les appareils Apple, les sessions de dépannage avec les diagnostics donnent aux clients les mêmes possibilités qu’aux réparateurs agréés Apple et aux réparateurs indépendants pour tester les appareils afin d’optimiser le fonctionnement et les performances des pièces, ainsi que pour identifier les composants qui pourraient avoir besoin d’être réparés.

Le service de réparation en libre-service d’Apple a vu le jour en avril 2022 aux États-Unis, avant de débarquer en Europe en décembre de la même année. Il permet à quiconque de réparer soi-même son produit, comme un iPhone ou un Mac, avec les composants officiels d’Apple. Mais la tâche n’est pas très simple, c’est pour cela que les clients sont malgré tout invités à se tourner vers un Apple Store ou un réparateur agréé pour faire la manipulation.