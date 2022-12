Enfin ! Après des années de complaintes (et de mauvaise foi de la parte d’Apple), après la disponibilité du service aux Etats-Unis, Apple vient d’ouvdrir en Europe (et donc en France) sa boutique en ligne pour les pièces détachées et les outils destinés à la réparation à domicile ! Huit nouveaux pays ont désormais accès au service self-repair, soit la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. 200 pièces de réparation sont proposées, exclusivement pour la réparation des iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE (3ème gen) et MacBook Air/Pro M1. D’autres composants pour de nouveaux modèles d’appareils seront disponibles dans un second temps. A noter que la boutique est gérée par SPOT Service Parts Or Tools, un spécialiste de la réparation électronique.

Après des années à lutter contre l’auto-réparation, Apple a enfin ouvert une brèche

Les tarifs sont élevés mais pas surprenant ; comptez ainsi 435 euros pour l’écran d’un MacBook Air, ou 50 euros environ pour une batterie d’iPhone 12 Pro. Outre les composants, Apple fournit aussi les manuels de réparation (traduits en français) et les outils dédiés nécessaires pour le démontage et le remontage des pièces. Un kit de réparation de 35 kg (!) est proposé en location à 59,95 euros. Au final, la note risque bien de monter assez vite. Attention toutefois, les dégâts qui pourraient survenir lors de la réparation à domicile ne sont pas couverts par la garantie d’Apple, ce qui explique sans doute pourquoi la firme de Cupertino conseille toujours de passer par un réparateur agréé.