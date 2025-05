Les ventes de smartphones piquent du nez en Europe. Si l’on en croit la dernière fournée de chiffres de Counterpoint, le vieux continent a subi une baisse des ventes de mobiles de 4% sur le premier trimestre 2025, une chute conséquente principalement due à la contreperformance des petites marques (-20% sur le T1). Xiaomi non plus n’a pas été à la fête avec une baisse de ses ventes de 8%, un score qui contraste avec la grande forme du fabricant en Chine. Le fabricant chinois garde toujours malgré tout une part de marché de 18%. Du côté de Samsung, leader européen avec 33% de Pdm, c’est aussi la soupe à la grimace avec une baisse des expéditions de 2%. Les analystes tablaient sur un gadin plus important pour le géant sud-coréen, mais finalement il faut croire que les campagnes de promotions ont porté leurs fruits. Dans ce contexte un peu morose, Apple s’en sort avec les honneurs : les ventes d’iPhone ont progressé de 2% sur le T1, largement portées par l’iPhone 16e. Apple dispose d’une part de marché de 26% en Europe, à 7 points de Samsung.

Le vrai gagnant de ce premier trimestre est aussi une surprise : le chinois HONOR voit se ventes de smartphones progresser de 20% sur la période, et se place à la quatrième place du marché européen avec une part de marché de 4%. Counterpoint prévoit un T2 encore compliqué, en partie d’ailleurs à cause des incertitudes économiques causées par les errements de l’administration Trump.