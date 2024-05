Après plus de deux ans d’une baisse continue des ventes, le marché européen du smartphone a relevé la tête sur le premier trimestre de l’année 2024. Le rebond est même spectaculaire si l’on en croit Counterpoint, qui table sur une croissance des ventes de 10% sur le Q1. Cette bonne santé retrouvée est principalement due aux « superformances » d’Honor (+67%) et de realme (+59%). Xiaomi n’est pas en reste (+11%) et Samsung retrouve sa première place (+7%), qu’il avait perdu à l’avantage d’Apple depuis le Q3 2023. Apple est le seul fabricant à lâcher un peu de lest sur le Q1 (-1%), ce qui positionne l’américain à 7 points de pourcentage derrière Samsung, soit le plus gros gap entre les deux sociétés depuis 1 an 1/2. Counterpoint note que le dernier Galaxy S24 s’est particulièrement bien vendu, sans doute grâce aux nouvelles fonctions d’IA.

Pour Apple, il n’y a pas encore de quoi paniquer. Avec 25% de Pdm en Europe, le géant américain occupe toujours une position enviable. Il n’en reste pas moins que le lancement des iPhone 16/ 16 Pro est encore loin, et que d’ici là les ventes devraient se tasser un peu plus sachant que l’iPhone bénéficie très rarement de promotions, contrairement à des concurrents toujours prêts à baisser la note pour secouer le marché.