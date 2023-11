Si l’on en croit les données fournies par Counterpoint, le marché européen du smartphone n’est pas en très grande forme et a enregistré une baisse des ventes globales de 11% sur le troisième trimestre 2023. Cette baisse est un peu plus mesurée en Europe de l’ouest (-8%), et surtout est en « amélioration » par rapport aux -14% du Q2 2023. En revanche, l’Europe de l’Est enregistre une chute des ventes de 15%, à la fois à cause des tenions géopolitiques sur la région mais aussi bien sûr de la hausse générale des prix à la consommation.

Dans ce contexte franchement tendu, Apple s’en sort assez bien, plus que bien même si l’on se fixe avant tout sur la part de marché globale du fabricant, qui rampe à 24% en Europe. C’est du jamais vu pour Apple, et ce malgré une baisse des ventes de 3% pour le californien. Counterpoint estime même qu’Apple pourrait dominer le marché européen du smartphone sur le trimestre en cours, bien entendu grâce aux bonnes ventes de la nouvelle gamme d’iPhone 15. Si Apple tient bon, ce n’est pas tout à fait la même chanson du côté de Samsung, qui enregistre une baisse de ses livraisons de 15%