Les ventes d’iPhone ont connu une baisse de 4% à 17,4 millions d’exemplaires en février 2024 par rapport à la même période un an plus tôt selon les données des analystes de la banque d’investissement UBS. Cela s’explique en partie par les ventes aux États-Unis et en Chine.

Rien qu’aux États-Unis, les ventes d’iPhone ont chuté de 9% en février. Cela s’explique par les promotions des opérateurs jugées assez mauvaises par les analystes. Il faut savoir que les opérateurs américains sont généralement très généreux avec leurs offres de reprises, mais celles en cours pour les iPhone ne donnent pas tellement envie aux Américains de sauter le pas.

Une autre raison, toujours selon UBS, est que les Galaxy S24 de Samsung connaissent un succès aux États-Unis. Cela a un impact sur les ventes d’Apple, puisque certains clients ne se tournent pas vers les iPhone et choisissent les smartphones de Samsung.

D’autres régions ont enregistré des baisses, comme en Chine où Apple a du mal face aux constructeurs locaux. Huawei, par exemple, a réussi à doubler ses ventes. D’autre part, les ventes d’iPhone en Inde ont reculé de 13% d’une année sur l’autre.

Il y a un continent qui progresse : l’Europe. Les ventes d’iPhone sur place ont augmenté de 24%, marquant ainsi le quatrième trimestre consécutif de croissance.

UBS estime qu’Apple vendra environ 51 millions d’iPhone au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 56 millions l’année dernière.