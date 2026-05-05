Après les photos, place à une vidéo qui dévoile le design général de l’iPhone Ultra, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple. La vidéo vient du YouTubeur Unbox Therapy.

Un aperçu de l’iPhone pliable en vidéo

La maquette de l’iPhone Ultra se base sur le design et les dimensions d’Apple. Ces éléments fuitent à chaque fois avant l’annonce officielle d’Apple, ce qui permet notamment aux accessoiristes de préparer leurs coques et autres accessoires en avance afin d’être prêts pour la sortie.

Ici, la maquette de l’iPhone pliable a une hauteur de 117 mm, une largeur de 84,27 mm et une épaisseur de 11,02 mm sans prendre en compte le bloc photo qui dépasse. Avec le bloc photo, on atteint 16,57 mm. Ce sont du moins les dimensions quand l’iPhone Ultra est plié. Une fois déplié, l’épaisseur passe à 5,2 mm. En comparaison, l’iPhone Air, qui est déjà très fin, a une épaisseur de 5,64 mm.

De manière générale, on peut voir que le design général diffère des autres smartphones pliables existants sur le marché, dont les Galaxy Z Fold de Samsung. Celui-ci est beaucoup plus haut, sa hauteur étant de 158,4 mm.

Les rumeurs s’accordent à dire qu’Apple présentera l’iPhone Ultra en septembre aux côtés de iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Reste à voir maintenant si la commercialisation se fera dans la foulée ou s’il y aura un petit délai à ce niveau. En tout cas, les fuites suggèrent que le stock sera (relativement) limité au départ parce que la production n’est pas simple.