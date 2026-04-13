Apple aurait-il une nouvelle fois donné le « LA » sur le marché du smartphone pliable avant même le lancement de l’iPhone Fold/Ultra ? Avec l’annonce du Pura X Max en Chine, Huawei met en avant un appareil qui s’éloigne du format étroit adopté jusqu’ici par la plupart des modèles concurrents, et qui surtout, rappelle énormément les leaks sur le prochain iPhone pliable ! Le Pura X Max adopte ainsi un format élargi, assez compact une fois refermé, et plus proche d’une petite tablette lorsqu’il est ouvert. Ce format intrigue d’autant plus qu’elle rejoint de très près plusieurs rumeurs persistantes autour du futur iPhone pliable d’Apple.

Un format plus large qui rompt avec les codes habituels du pliable

Fermé, le Pura X Max adopte un écran externe de 5,5 pouces au format presque carré, bien différent des façades très allongées que l’on retrouve sur la plupart des Fold actuels. Une fois déplié, l’appareil révèle une dalle interne de 7,69 pouces nettement plus large que haute, pensée pour offrir une surface de consultation plus confortable pour la vidéo, le multitâche ou certains usages proches de la tablette.

Cette proposition change la logique ergonomique du pliable. Au lieu de chercher à imiter un smartphone très étiré une fois fermé, Huawei semble privilégier un appareil plus ramassé plus proche d’un ratio 4:3. C’est précisément ce type de compromis qui intéresse désormais l’industrie… et Apple donc.

Le parallèle avec l’iPhone Fold devient de plus en plus évident

Depuis plusieurs mois, les indiscrétions autour du premier iPhone pliable évoquent elles aussi un appareil à écran externe compact, accompagné d’une dalle interne large, pensée davantage comme un mini-iPad que comme un téléphone allongé. Dans cette perspective, le Pura X Max apparaît presque comme une démonstration grandeur nature d’un format qu’Apple n’a pas encore officialisé. De là à dire que Huawei a un peu « pompé » sur ces leaks, il n’y a qu’un pas que nous ne franchiront pas (même si ce n’est pas la première fois que des appareils Huawei ou Xiaomi ressemblent à des leaks de produits Apple).

Samsung suit la même piste

Huawei n’est pas seul à s’aventurer dans cette direction. Samsung travaillerait lui aussi sur un pliable plus large que ses Fold classiques, preuve que le secteur cherche à sortir du modèle actuel pour explorer une forme plus équilibrée entre smartphone et tablette de poche.