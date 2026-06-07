Le leaker Sonny Dickson a partagé des images de la maquette de l’iPhone Ultra pliable qui sont beaucoup plus détaillées que les précédentes fuites, au point de donner le sentiment d’un design presque final avant la présentation par Apple. Le modèle renforce en même temps une autre idée, à savoir qu’Apple pourrait réserver ce premier iPhone pliable à un coloris blanc sans version noire pour l’accompagner.

De nouvelles images de l’iPhone pliable

Ces maquettes servent à l’exposition et surtout aux accessoiristes qui ont besoin de dimensions et de volumes très précis pour préparer leurs coques et autres produits en amont de l’annonce officielle. Sonny Dickson avait déjà montré en avril des maquettes de aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, avec une première confirmation visuelle du format passeport. La version dévoilée aujourd’hui pousse beaucoup plus loin le niveau de détail.

L’ensemble dessine un smartphone au format livre, avec des proportions 4:3 et une silhouette plus large que haute. Apple viserait un écran externe de 5,5 pouces et une dalle interne OLED de 7,8 pouces, soit un produit qui se rapprocherait d’un iPad mini une fois déplié.

Plusieurs caractéristiques se confirment

La maquette reprend plusieurs choix techniques déjà évoqués avec les fuites. L’iPhone Ultra embarquerait un châssis en titane de 4,5 millimètres, déplacerait les boutons de volume sur la tranche supérieure, abandonnerait le bouton Action et garderait le capteur d’empreintes Touch ID à la place de la reconnaissance faciale Face ID. À l’arrière, Apple opterait pour un double capteur photo horizontal installé sur un bloc similaire à l’iPhone Air.

Les nouvelles images ajoutent plusieurs indices concrets sur le design général. La maquette montre :

un écran externe bord à bord avec des bords légèrement incurvés

un flash placé sous le micro arrière dans le plateau photo

un micro arrière redessiné avec cinq perforations

une caméra frontale intégrée à l’écran interne en haut à gauche

First look at the iPhone Fold dummy unit. It doesn't look like Apple will offer multiple colors, with white currently appearing to be the only option. What do you think? pic.twitter.com/olMzm6t6Ts — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 7, 2026

Ce dernier point compte particulièrement pour l’interface. Une caméra interne placée en haut à gauche modifiera très probablement la manière dont Apple gère la Dynamic Island sur l’iPhone pliable.

La question de la couleur prend enfin une importance inattendue. La maquette du jour rejoint l’idée avancée avant-hier par le leaker Instant Digital d’une absence possible d’un coloris noir, avec un modèle blanc qui pourrait rester seul en catalogue. Apple a déjà adopté ce type de lancement sur ses nouveautés. L’Apple Watch Ultra et le Vision Pro ont chacun débuté avec un seul coloris, ce qui place l’iPhone Ultra pliable dans la même logique.