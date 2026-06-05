Apple prépare son premier smartphone pliable, l’iPhone Ultra, avec une question encore floue sur le second coloris, alors que la production de masse approche. Le coloris blanc semble acté, mais le modèle noir reste incertain dans l’immédiat.

Deux coloris pour l’iPhone pliable

Le leaker Instant Digital maintient depuis février que l’iPhone Ultra n’aurait que deux coloris. Le blanc est le seul modèle explicitement confirmé dans cette piste et le commentaire le plus récent du leaker sur Weibo laisse le coloris noir dans la liste des possibilités sans lui donner un statut définitif. Cette hésitation intrigue d’autant plus que le smartphone devrait être commercialisé en septembre.

Les différentes indiscrétions convergent vers une palette classique. Macworld a parlé d’un second coloris indigo proche du bleu intense de l’iPhone 17 Pro, aux côtés d’un modèle en argent/blanc. De son côté, Mark Gurman de Bloomberg a évoqué des choix traditionnels en argent/blanc ainsi qu’en gris sidéral/noir, avec une consigne claire d’Apple contre les teintes plus voyantes.

Les maquettes apparues jusqu’ici n’ont pourtant circulé qu’en blanc. Ce détail ne tranche pas la question du second coloris, mais il renforce l’idée d’un lancement visuellement très resserré. Apple a déjà adopté cette retenue sur d’autres produits, comme l’Apple Watch Ultra et le Vision Pro arrivés chacun avec une seule finition au départ.

Un choix limité à cause des difficultés de production ?

Le facteur décisif tient surtout à la fabrication. Les écrans OLED de Samsung Display sont déjà entrés en production de masse et la montée en cadence a commencé. Or, le choix des couleurs commande directement l’approvisionnement et une partie des composants. Sur un produit aussi complexe qu’un iPhone pliable, ces arbitrages sont normalement verrouillés bien avant l’arrivée en magasin.

L’analyste Ming-Chi Kuo a déjà averti que les rendements initiaux et la montée en cadence pourraient freiner l’offre au moins jusqu’à la fin de 2026. Il estime aussi que les 15 à 20 millions d’exemplaires souvent cités renvoient probablement à la demande cumulée sur deux à trois ans, et non à la seule année 2026. Dans ces conditions, ajouter des variantes de couleur revient à multiplier les références à produire, stocker et répartir, sans bénéfice commercial évident sur un lancement déjà promis à des volumes serrés.

Apple a déjà suivi cette logique sur des débuts de gamme symboliques. L’iPhone X, lancé en novembre 2017, n’avait débuté qu’avec deux couleurs, argent et gris sidéral. L’iPhone Ultra pliable semble avancer dans la même direction.