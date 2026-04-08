Apple a conclu un accord d’approvisionnement exclusif avec Samsung Display pour ses écrans OLED pliables sur une durée de trois ans, révèle The Elec. Aucun autre fournisseur d’écrans ne sera sollicité durant cette période, Apple ayant accepté ces conditions faute d’alternative viable sur le marché.

Apple et Samsung partenaires pour l’écran pliable

Samsung livrera des écrans OLED pliables équipés de la technologie CoE (Color filter on Encapsulation) qui supprime le polariseur en formant une couche de filtre coloré directement sur la couche d’encapsulation. Ce choix technique n’est pas anodin : les polariseurs traditionnels peuvent provoquer des fissures aux points de pliage, rendant la CoE indispensable pour tout appareil à charnière. Pour les matériaux, Apple reconduit les dalles OLED de type M14 déjà utilisées au niveau de l’iPhone 17 Pro Max, privilégiant la fiabilité éprouvée et la maîtrise des coûts plutôt qu’une technologie inédite.

L’iPhone Fold (ou iPhone Ultra) se positionnerait comme un produit à part dans la gamme. Il aurait un écran interne de 7,8 pouces au format proche de l’iPad en 4:3, un écran externe de 5,5 pouces, un cadre en titane ultra-fin de 4,5 mm, Touch ID au lieu de Face ID et à un tarif de départ supérieur à 2 000 dollars.

Samsung Display entamera la production des écrans pliables d’Apple dès le deuxième trimestre de 2026, avec une première livraison de 3 millions exemplaires. Le développement de l’iPhone pliable progresserait sans accroc, conservant un lancement dans la fenêtre habituelle de septembre, en dépit d’un récent article de Nikkei évoquant d’éventuels retards d’assemblage qui pourraient repousser le smartphone à 2027.

Cet accord s’inscrit dans une transition OLED plus large au sein de la gamme Apple. L’iPad mini pourrait avoir une dalle OLED dès 2026. Le MacBook Pro, lui, s’apprête à adopter l’OLED lors de son prochain redesign cette année, accompagné d’une fonctionnalité tactile. Le MacBook Air suivra en 2028. L’iPad d’entrée de gamme, en revanche, ne figure pas dans les plans à court terme.